Dat diverse grote bedrijven hun deelname aan de Consumer Electronics Show (CES) vanwege de omikronvariant van het coronavirus hebben afgezegd, maakt de terugkeer van het jaarlijkse evenement uiterst onzeker. De populaire vierdaagse elektronicabeurs in Las Vegas staat nog altijd voor begin volgende maand op de agenda. Vanwege corona ging de vorige editie van de CES, begin dit jaar, volledig digitaal door.

Op dinsdag annuleerden meerdere bedrijven zoals Facebook-moeder Meta, Amazon, T-Mobile en Twitter, hun deelname aan de fysieke beurs. Belangrijke vakmedia waaronder CNET, The Verge en TechCrunch maakten bekend dat ze geen verslaggevers zullen sturen om het evenement te verslaan. De afzeggingen dragen bij aan de groeiende vermoedens dat CES mogelijk moet worden uitgesteld of geannuleerd.

Lees ook: Grote techbedrijven zeggen af voor techbeurs CES

Op zijn site herinnert CES de deelnemers eraan dat ze volledig ingeënt moeten zijn tegen covid-19 als ze fysiek aanwezig willen zijn. Ook raadt de organisatie deelnemers aan om zich te laten testen op corona 'voor vertrek naar Las Vegas en binnen 24 uur na het betreden van een CES-locatie'.

Afzeggers

Naast de afzeggers zijn er ook bedrijven zoals autoproducent General Motors, die zeggen dat er nog niets is veranderd aan hun eerdere toezegging om te komen. Google-moeder Alphabet zegt de situatie dan weer nauwlettend in de gaten te houden.

De CES begon in 1967. Bekende technologieën die er ooit werden onthuld zijn de videorecorder, de cd-speler, HD-televisie en de Blu-ray Disc.

Op dinsdag annuleerden meerdere bedrijven zoals Facebook-moeder Meta, Amazon, T-Mobile en Twitter, hun deelname aan de fysieke beurs. Belangrijke vakmedia waaronder CNET, The Verge en TechCrunch maakten bekend dat ze geen verslaggevers zullen sturen om het evenement te verslaan. De afzeggingen dragen bij aan de groeiende vermoedens dat CES mogelijk moet worden uitgesteld of geannuleerd.Op zijn site herinnert CES de deelnemers eraan dat ze volledig ingeënt moeten zijn tegen covid-19 als ze fysiek aanwezig willen zijn. Ook raadt de organisatie deelnemers aan om zich te laten testen op corona 'voor vertrek naar Las Vegas en binnen 24 uur na het betreden van een CES-locatie'.Naast de afzeggers zijn er ook bedrijven zoals autoproducent General Motors, die zeggen dat er nog niets is veranderd aan hun eerdere toezegging om te komen. Google-moeder Alphabet zegt de situatie dan weer nauwlettend in de gaten te houden.De CES begon in 1967. Bekende technologieën die er ooit werden onthuld zijn de videorecorder, de cd-speler, HD-televisie en de Blu-ray Disc.