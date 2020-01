De Belgische AI-specialist Omina Technologies opent een tweede kantoor in de VS. Na Miami werkt het bedrijf nu ook vanuit Virginia.

Omina Technologies is het bedrijf van Rachel Alexander en focust zich op ethische artificiële intelligentie. Het bedrijf biedt consultancy en opleidingen rond AI aan, en ook een self-service AI-platform.

Begin 2018 zette het bedrijf haar eerste stap in de VS met een kantoor in Miami van waaruit de sales hoofdzakelijk loopt. Nu volgt er een tweede uitbreiding in McLean, in de Amerikaanse staat Virginia, vlak naast Washington DC.

"De beslissing om uit te breiden in de Washington high-tech regio was een logische stap in onze business groeistrategie,' zegt Brian Alexander, die sinds kort CEO voor Noord-Amerika bij het bedrijf is. Hij wijst er op dat veel bedrijven worstelen met AI, daar ziet het bedrijf een markt in voor haar eigen activiteiten.

