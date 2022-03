Belgische webwinkels hebben in 2021 een omzet gedraaid van 11,7 miljard euro, een derde meer dan in 2020. Het aantal transacties steeg nog iets sterker (met 39 procent) tot meer dan 150 miljoen. Dat zegt e-commercefederatie SafeShops.be donderdag op basis van gegevens van betalingsverwerkers.

Greet Dekocker, managing director van SafeShops.be, is verrast. 'We hadden groeicijfers verwacht, maar dit zijn toch wel opmerkelijke resultaten', zegt ze. 'Nog niet alle sectoren draaien sinds de coronacrisis terug op volle toeren, maar we stellen dus vast dat er van groeivertraging helemaal geen sprake is. Het veranderde onlinegedrag van de consument blijft aanhouden en groeit zelfs nog.'

Toename buitenlandse shoppers

De federatie telde eind vorig jaar 56.642 webshops in België. Dat waren er 17,5 procent meer dan een jaar eerder. De nieuwkomers bestaan vooral uit kleine en micro-webshops. Die categorieën zijn samen goed voor 97 procent van de webwinkels. Maar het zijn de middelgrote en de grote spelers - samen goed voor 1.455 webshops - die het grootste deel van de omzet realiseren. 'Die zijn goed voor 84 procent van het transactievolume of 9,8 miljard euro', aldus SafeShops.be.

De federatie stelt nog vast dat buitenlanders, en dan voornamelijk Fransen en Nederlanders, weer hun weg vinden naar Belgische webshops. Ongeveer een op de vijf transacties komt weer uit het buitenland. Eerder was het aandeel door de coronacrisis gedaald naar vijftien procent.

Bijna drie kwart van de onlineaankopen wordt met een debetkaart betaald, en twintig procent met een kredietkaart. 'Nieuwe' betaalmiddelen als maaltijd- en ecocheques, Google Pay en 'achterafbetalen' vertegenwoordigen nog maar een zeer klein marktaandeel.

