Cisco heeft het afgelopen kwartaal een omzet van 12,2 miljard dollar behaald, een daling van negen procent. De nettowinst steeg met 19 procent naar 2,6 miljard dollar.

Het gaat om de resultaten van het vierde kwartaal van haar fiscaal jaar 2020, dat afliep op 25 juli.

De productomzet daalt met 13 procent en de service-omzet blijft gelijk. De omzet per geografisch segment is in Noord- en Zuid Amerika 12 procent lager, in EMEA 6 procent lager en in de APJC regio 7 procent lager. De productopbrengsten worden vooral gestimuleerd door een groei in security, een stijging van 10 procent. Infrastructuurplatforms dalen met 16 procent en Applicaties dalen met 9 procent.

Jaarresultaat

De jaaromzet daalt met 5 procent naar 49,3 miljard dollar. 51 procent van de omzet komt inmiddels uit software en services. De nettowinst over het hele jaar daalt met 4 procent naar 11,2 miljard dollar.

"Tegen het einde van het boekjaar 2020 hebben we ons doel bereikt om meer dan de helft van onze inkomsten uit software en services te halen, en deze strategie blijft resoneren met klanten terwijl ze hun organisaties digitaliseren. Gedurende het boekjaar 2020 heeft Cisco blijk gegeven van operationele veerkracht op basis van onze sterke klantrelaties, solide financiële basis en gedifferentieerde innovatie", aldus Chuck Robbins, voorzitter en CEO van Cisco.

"Terwijl we ons richten op de toekomst, brengen we onze R&D investeringen opnieuw in evenwicht om ons op nieuwe gebieden te concentreren, zodat we klanten de beste, meest relevante technologie kunnen blijven bieden op eenvoudigere, gemakkelijker te consumeren manieren."

"We hebben goed gepresteerd in Q4 en hebben sterke marges behaald ondanks de zeer uitdagende omgeving", aldus Kelly Kramer, CFO van Cisco. "Softwareabonnementen maken nu 78% uit van onze software-inkomsten en de resterende prestatieverplichtingen bleven sterk groeien in het kwartaal, wat de kracht van onze portfolio van software en diensten weerspiegelt. We zien het rendement op onze investeringen in innovatie terwijl we ons richten op het leveren van groei op lange termijn en aandeelhouderswaarde. "

In samenwerking met Dutch IT-Channel

