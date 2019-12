De Chinese telecomgigant Huawei Technologies heeft in 2019 waarschijnlijk minder omzet geboekt dan verwacht. De omzet steeg nog met 18 procent, ondanks een moeilijk jaar waarin de Verenigde Staten het bedrijf op een zwarte lijst hebben gezet. Voorzitter Eric Xu waarschuwde in zijn nieuwjaarsboodschap ook dat 2020 lastig kan worden.

"Ondanks de uitgebreide pogingen van de Amerikaanse overheid om ons naar beneden te halen, zijn we er langs de andere kant weer uitgekomen en zijn we waarde blijven creëren voor onze klanten", aldus Xu in de toespraak die op de sociale media verscheen. Xu liet weten dat de omzet in 2019 waarschijnlijk met 18 procent is gestegen tot 850 miljard yuan (110 miljard euro). Daarmee zouden de opbrengsten van de grote producent van netwerkapparatuur en smartphones wat minder sterk zijn gestegen dan een jaar eerder, toen de omzet steeg met 19,5 procent.

De voorzitter waarschuwde dat 2020 een lastig jaar kan worden voor de onderneming, vooral omdat Huawei in verschillende landen onder vuur ligt vanwege zijn vermeende nauwe banden met de Chinese overheid. Onder meer in de Verenigde Staten staat het concern daarom op een zwarte lijst. Ook andere landen hebben onderzocht of Huawei apparatuur mag leveren voor 5G-infrastructuur voor supersnel internet.

Xu verwacht dat het bedrijf in 2020 niet van de lijst zal verdwijnen. Hij kondigde ook aan de managementsstructuur van het bedrijf om te gooien en om in 2020 tot 10 procent van de slechtst presterende managers aan de deur te zetten. Bepaalde afdelingen zullen kleiner worden of fuseren. "Overleven wordt onze grootste prioriteit", zei Xu. Huawei verscheepte afgelopen jaar 240 miljoen smartphones, wat neerkomt op een stijging van 20 procent vergeleken met 2018.