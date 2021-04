De omzet van Huawei Technologies is in het eerste kwartaal van het jaar fors gezakt. De terugval wordt veroorzaakt door de Amerikaanse sancties tegen het Chinese techbedrijf.

De Verenigde Staten hebben onder meer het gebruik van technologie van Huawei verboden in communicatie- en netwerkapparatuur. Huawei wordt door de VS al langer beschuldigd van spionage. Dit wordt door het bedrijf zelf overigens met klem ontkend. De sancties brengen evenwel grote schade toe aan de onderneming die eerder juist wedijverde met techconcerns als Apple en Samsung.

Elektrische auto's

Huawei richt zich als gevolg van de sancties, die vooral de smartphonedivisie en de voortgang van de chipdivisie in de weg zitten, steeds meer op andere gebieden. Dan gaat het onder meer om slimme landbouwtoepassingen, gezondheidszorg, cloudsoftware en elektrische auto's.

De omzet van Huawei daalde voor het tweede kwartaal op rij. In het eerste kwartaal van 2021 was sprake van een daling van 17 procent op jaarbasis tot 150 miljard yuan (19,1 miljard euro). De forse krimp volgde op een terugval van de omzet van 11 procent in het laatste kwartaal van 2020.

Toch steeg de winst van het Chinese bedrijf het afgelopen kwartaal doordat de kosten werden gedrukt. In het eerste kwartaal boekte Huawei bijna 17 miljard yuan (2,17 miljard euro) winst, ruim een kwart meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De Verenigde Staten hebben onder meer het gebruik van technologie van Huawei verboden in communicatie- en netwerkapparatuur. Huawei wordt door de VS al langer beschuldigd van spionage. Dit wordt door het bedrijf zelf overigens met klem ontkend. De sancties brengen evenwel grote schade toe aan de onderneming die eerder juist wedijverde met techconcerns als Apple en Samsung.Huawei richt zich als gevolg van de sancties, die vooral de smartphonedivisie en de voortgang van de chipdivisie in de weg zitten, steeds meer op andere gebieden. Dan gaat het onder meer om slimme landbouwtoepassingen, gezondheidszorg, cloudsoftware en elektrische auto's.De omzet van Huawei daalde voor het tweede kwartaal op rij. In het eerste kwartaal van 2021 was sprake van een daling van 17 procent op jaarbasis tot 150 miljard yuan (19,1 miljard euro). De forse krimp volgde op een terugval van de omzet van 11 procent in het laatste kwartaal van 2020.Toch steeg de winst van het Chinese bedrijf het afgelopen kwartaal doordat de kosten werden gedrukt. In het eerste kwartaal boekte Huawei bijna 17 miljard yuan (2,17 miljard euro) winst, ruim een kwart meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.