Huawei ziet haar omzet stevig dalen. Dat is vooral te wijten aan de Amerikaanse sancties waardoor het bedrijf als telecomfabrikant en smartphoneproducent klappen blijft krijgen.

De omzet voor het eerste half jaar bedraagt 320,4 miljard yuan (41,94 miljard euro), in de eerste helft van vorig jaar lag dat nog op 454 miljard yuan, dat is een daling van dertig procent.

De carrier business, apparatuur voor telecomoperatoren, haalde een omzet van 136,9 miljard yuan (159,6 miljard yuan een jaar geleden). De consumer business komt op 135,7 miljard yuan (225,8 miljard yuan een jaar geleden).

Ook groei

Wat wel groeit is de kleinere Enterprise business. Die haalt een omzet van 42,9 miljard yuan ten opzichte van 36,3 miljard yuan een jaar geleden. Ook zegt Huawei dat haar netto winstmarge op 9,8 procent ligt.

Sancties

Huawei krijgt al enkele jaren stevige klappen van de VS. Het land verbiedt toestellen en apparatuur van het bedrijf al enkele jaren, maar dwingt ook andere landen (ook in Europa) om niet langer netwerkapparatuur van Huawei te gebruiken uit vrees voor spionage. De VS heeft daar nog nooit bewijs voor geleverd, maar die beweringen brengen het bedrijf wel ernstige klappen toe.

Aan de smartphonekant mag Huawei al enkele jaren geen Google-diensten meer gebruiken, waardoor hun telefoons enkel met een zeer beperkte versie van Android kunnen worden uitgerust, waardoor de verkoop quasi stilvalt.

Overleven

'We hebben onze strategische doelstellingen voor de volgende vijf jaar uitgezet,' zegt voorzitter Eric Xu. 'Ons doel is overleven en dat zo duurzaam mogelijk te doen. We doen dat door nuttige waarde voor klanten en partners te creëren. Ondanks een daling in de omzet van de consumentenbusiness, door externe factoren, vertrouwen we er op dat onze carrier en enterprise business stabiel blijven groeien.'

Huawei probeert zich bijvoorbeeld al even te herpositioneren op activiteiten die minder onderhevig zijn aan Amerikaanse bemoeienissen. Zo groeit haar cloud business en zal het zich vermoedelijk toeleggen op markten waar de VS minder invloedrijk is, zoals de eigen Chinese markt.

