Navigatiespecialist TomTom heeft in het eerste halfjaar een hogere omzet geboekt dankzij het herstel in de wereldwijde auto-industrie. Het Amsterdamse bedrijf spreekt desondanks van teleurstellende resultaten, doordat chiptekorten de productie van auto's dwars zaten. TomTom ziet zich daardoor genoodzaakt zijn vooruitzichten voor heel 2021 naar beneden bij te stellen.

'Ondanks de omzetstijging op jaarbasis was onze omzet uit de automotive-divisie lager dan verwacht omdat wereldwijde tekorten aan halfgeleiders de productievolumes van onze klanten raakten', schrijft het bedrijf bij zijn halfjaarcijfers. TomTom rekent nu op een jaaromzet tussen de 500 miljoen en 530 miljoen euro. Eerder hield het bedrijf nog rekening met opbrengsten die konden oplopen tot 570 miljoen euro.

Corona

De opbrengsten stegen in het eerste halfjaar met vier procent tot 264,3 miljoen euro. Dat was vooral te danken aan de zakelijke tak. De consumentendivisie die de ooit zo populaire navigatiekastjes maakt, verkocht voor negentien procent minder aan producten. De verkopen aan de auto-industrie stegen extra hard in vergelijking met dezelfde periode in 2020. Toen kelderden de opbrengsten van deze divisie omdat autofabrikanten door corona massaal hun fabrieken moesten sluiten.

Net zoals in de voorgaande periode gaf TomTom meer geld uit dan dat er binnenkwam. Het nettoverlies in de eerste helft van 2021 kwam uit op 35,1 miljoen euro. Een jaar eerder was dat tekort nog 124,8 miljoen euro.

