De omzet van de Belgische gamesector is in 2020 met 17 procent gestegen tot 82 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van Belgian Games, de koepel van de videogamefederaties in België.

In 2020 waren in België 84 studio's, uitgevers, dienstverleners en incubatoren in de gamesector actief. Dat zijn er minder dan een jaar eerder, toen het er 95 waren, maar Belgian Games wijst erop dat de analyse van de bedrijven dit jaar anders is gebeurd. Dat kan de daling verklaren.

Boost door Baldur's Gate 3

'Zelfs met 'minder' spelers is de totale omzet van ons ecosysteem met 17 procent gestegen', klinkt het. De stijging is voor een groot deel toe te schrijven aan een van de grootste spelers in de sector, het Gentse Larian Studios. De early access release van zijn game Baldur's Gate 3 gaf het bedrijf een boost.

Ook meer andere bedrijven hebben hun omzet zien stijgen. Bovendien verwacht 60 procent van de ondernemingen dat die stijgende trend zich in 2021 verder zal zetten. Het leeuwendeel van de Belgische videogamebedrijven is gevestigd in Vlaanderen (71 procent), waarbij de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen goed zijn voor meer dan de helft van alle bedrijven. Ongeveer 20 procent is gevestigd in Wallonië en de overige 9 procent in Brussel.

Volgens de koepel kunnen de ondernemingen in Brussel en Wallonië de komende maanden ook verder groeien. 'Er zijn daar tal van startende videogamesbedrijven die aan hun eerste titels werken. In Vlaanderen hebben deze start-ups geleid tot een massale instroom van nieuwe spelers. Bijna de helft van onze Belgische bedrijven is tussen één en vijf jaar geleden opgericht', luidt het. Ongeveer 85 procent van de bedrijven bestaat nog steeds uit maximaal tien werknemers. Het toont volgens Belgian Games het groeipotentieel van die bedrijven aan, maar ook de kwetsbaarheid van de sector.

Tijd voor een taxshelter

Het is volgens de koepel dan ook tijd dat er een taxshelter komt voor de sector. 'We beleven een momentum dat ons naar nieuwe hoogten stuwt. Daarvoor kijken we uit naar een taxshelter en andere steunmaatregelen van de overheid, maar we verwelkomen ook lokale uitgevers om zich te vestigen en particuliere investeerders om geld in onze sector te pompen', besluit David Verbruggen, algemeen directeur van de Flemish Games Association (Flega).

