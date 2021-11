Veeam Software, specialist in dataprotectie, boekte het afgelopen kwartaal een double-digit-groei met een omzettoename van 28 procent jaar-op-jaar (YoY).

Mee aan de basis van de omzetgroei lagen onder meer twintig nieuwe producten en verschillende functie-updates die Veeam het voorbije jaar uitbracht. Daarnaast is het bedrijf volop bezig met de voorbereidingen voor nog twee aankondigingen in Q4: Veeam Backup for Microsoft Office 365 en Veeam Disaster Recovery Orchestrator v6.Het is voor Veeam Software het vijftiende opeenvolgende kwartaal met double-digit-groei. 'Terwijl bedrijven worstelen met het bestrijden van steeds veranderende cyberdreigingen en het omgaan met ongekende economische uitdagingen, blijft moderne dataprotectie het golden ticket dat hen veilig houdt en duurzame bedrijfscontinuïteit stimuleert', zegt William H. Largent, Chief Executive Officer (CEO) en Chairman of the Board bij Veeam.