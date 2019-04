Microsoft heeft in het afgelopen derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar zowel de omzet als de winst flink zien aandikken. Het concern deed wederom goede zaken met zijn clouddiensten.

Microsoft zette in de verslagperiode voor 30,6 miljard dollar aan opbrengsten in de boeken. Dat is 14 procent meer dan een jaar eerder en hoger dan kenners vooraf in doorsnee hadden voorzien. Het operationeel resultaat dikte met 25 procent aan tot 10,3 miljard dollar. Onder de streep resteerde een winst van 8,8 miljard dollar. Dat is 19 procent meer dan een jaar terug.

In totaal keerde de onderneming in het kwartaal 7,4 miljard dollar uit aan beleggers, via dividenden of aandeleninkopen.