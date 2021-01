Dit voorjaar beloofde Facebook dat het Amerikaanse gebruikers niet langer politiek getinte groepen ging suggereren. Dat klopt niet. Vooral Trump-stemmers krijgen suggesties, onder meer van groepen waar ook wordt opgeroepen tot moord.

Naar aanleiding van de Amerikaanse verkiezingen verklaarde Facebook CEO Mark Zuckerberg dat zijn bedrijf gestopt was met het aanbevelen van alle 'politieke inhoud of groepen die sociale kwesties aankaarten'. De groepen worden niet verboden, maar ze worden niet langer voorgesteld. Facebook zei dat haar eigen onderzoek aanwees dat die suggesties gebruikers naar extremistische content stuurt.

Facebook herhaalde die verklaring op 11 januari na de mislukte staatsgreep in de VSdoor de bestorming van het Capitool.

Maar daar blijkt in praktijk niets van aan. Onderzoek van The Markup stelt vast dat gebruikers nog steeds dergelijke suggesties krijgen. Met haar Citizen Browser project, een panel van 1.900 gebruikers dat links en aanbevelingen op Facebook bijhoudt, stelde het vast dat Amerikaanse gebruikers ook doorheen december verschillende politieke groepen voorgesteld kregen door Facebook. Ook in de nog lopende maand januari blijkt dat het geval.

Opvallend: wie stemde voor Trump krijgt meer politiek getinte groepen voorgesteld. Gemiddeld gaat het om 12 groepen in de honderd vaakst voorgestelde groepen. Voor Trump-stemmers zijn dat er 23. Bij kiezers van Biden ligt dat op 15. Wie niet stemde kreeg geen politiek gerelateerde groepen gesuggereerd.

Politici ophangen

Die groepen zijn op zich niet verboden, maar The Markup merkt wel dat in een aantal van hen complottheoriën worden gedeeld en wordt opgeroepen tot geweld. In eén groep die acht procent van de Trump-stemmers kreeg aanbevolen, werd opgeroepen om de gouverneur van Georgia en andere politieke prominenten op te hangen omdat ze de verkiezingsuitslag weigerden aan te passen.

Samengevat blijkt wederom dat Facebook beloftes maakte die het in praktijk niet kan nakomen. Het bedrijf laat aan The Markup weten dat het moeite blijft doen. "We hebben een duidelijk beleid tegen het aanbevelen van burgerlijke of politieke groepen op onze platformen en we onderzoeken waarom deze worden aanbevolen." De bewuste commentaar over het ophangen van politici werd door Facebook verwijderd nadat The Markup het bedrijf er op wees.

