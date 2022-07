Verkeersovertredingen met bedrijfswagens kunnen vanaf nu via e-Box Enterprise worden afgehandeld. Dat is een digitaal platform voor communicatie tussen de federale overheid en de bedrijven in ons land. Op termijn is het de bedoeling dat alle communicatie via e-Box Enterprise gebeurt, meldt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne woensdag.

Het leeuwendeel van de communicatie tussen justitie en bedrijven gaat over de afhandeling van verkeersboetes na overtredingen met een bedrijfswagen. Net daarom is correspondentie over de verkeersboetes als eerste beschikbaar via e-Box Enterprise. 'Ondernemingen zijn al heel lang vragende partij. Na jaren van achterstand loodsen we justitie deze legislatuur eindelijk de eenentwintigste eeuw binnen', zegt de minister.

Overgangsfase

Tot eind 2022 zullen ondernemingen die aangemeld zijn bij e-Box Enterprise in een overgangsfase nog papieren versies opgestuurd krijgen. Vanaf 2023 worden geen papieren versies meer verstuurd voor ondernemingen die zich als 'enkel digitaal' hebben aangevinkt. Tegen eind 2024 moeten alle houders van een ondernemingsnummer hun e-Box Enterprise hebben geactiveerd. Vanaf 2025 is het de bedoeling dat de publieke instanties louter nog via e-Box Enterprise communiceren met bedrijven. Dat geldt ook voor justitie, voor alle aangelegenheden en niet louter verkeersboetes.

Van Quickenborne: 'Vroeger moest de administratief medewerker naar het bureau komen om deze post te openen, in te scannen om dan intern te verspreiden. Dit is niet meer van deze tijd. Door justitie gebruik te laten maken van e-Box Enterprise wordt het administratief proces sterk vereenvoudigd en dalen de kosten voor ondernemingen. Dankzij deze nieuwe toepassing komt justitie weer een stap verder op het vlak van digitalisering en klantvriendelijkheid.'

