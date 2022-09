Een datacenter startup wil dit jaar nog enkele servers in zee parkeren en zo tonen dat het koel en veilig colocatie kan aanbieden.

Subsea Cloud wil dit jaar haar eerste pod, een 6 meter lange container die de naam Jules Verne meekrijgt en 800 servers bevat, voor de kust van Port Angeles onder water brengen. Dat is in de Amerikaanse staat Washington, tegen de grens met Canada. Later zou ook Njord01, een container in de golf van Mexico volgen en er zijn plannen voor een gelijkaardig initiatief in de Noordzee.

Een datacenter onder water is niet nieuw. Microsoft experimenteerde eerder al met de methode, maar Subsea Cloud wil dat commercieel aanbieden. Niet als cloudprovider, wel als colocatie aanbieder. Het voorziet ruimte, elektriciteit en netwerkconnectie. De bedoeling is dat klanten op periodieke momenten hun hardware kunnen toevoegen of vervangen.

Schaalbaar en goedkoop

In verschillende media zegt het bedrijf dat de pods, goed voor 1MW energie, ook schaalbaar zijn. Het zegt dat het per site tot honderd pods of 100MW kan gaan. Het gaat daarbij niet om speciale cabines, maar om vrij gestandaardiseerde transportcontainers die langs binnen en buiten dezelfde druk krijgen.

De voordelen zijn volgens het bedrijf duidelijk. Eerst en vooral is het fysiek moeilijker om in het datacenter te geraken. In eerste instantie worden de Jules Verne pod op 9 meter diep gezet. Maar voor het project in de Noordzee denkt het aan een diepte van 212 meter.

Daarnaast zorgt de temperatuur van het zeewater voor een permanente koeling, waardoor er minder nood is aan andere koeling (en ook energie om die koeling te genereren). Dat moet de kostprijs van Subsea Cloud als colocatieprovider laag houden. Ook dat het geen handelsruimte op land inneemt zou helpen bij die kost.

Onderhoud en interventies

Hoe haalbaar of commercieel interessant het project is, moet nog duidelijk worden. Zelfs in een goed gepland en onderhouden datacenter is regelmatig onderhoud nodig en afhankelijk van hoe kritiek de servers zijn, is het vaak nodig om snel (in een kwestie van uren) fysiek in te grijpen. Dat lijkt in het model van Subsea Cloud minder evident.

