Er is een duidelijk verschil tussen wat Europese werknemers denken nodig te hebben om goed te kunnen werken in de hybride werkomgeving en wat zij effectief krijgen van hun werkgevers. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Kortrijkse beeldvormingsspecialist Barco.

Gepolst naar hun technologische prioriteiten vinden Europese bedienden videoconferentie-apparatuur de belangrijke investeringsvoorkeur: 47 procent van de respondenten plaats deze hardware bovenaan hun verlanglijstje voor hybride werken. Bovendien was 72 procent van de respondenten het ermee eens dat alle vergaderruimten moeten worden uitgerust met videoconferentie-technologie om de hybride manier van werken beter te stimuleren en mogelijk te maken.

Laptops en aanraakschermen

In totaal vindt 41 procent van de geënquêteerden dat hun bedrijf geen prioriteit geeft aan de investeringen die nodig zijn voor beter hybride werken. De klachten gaan niet alleen over een gebrek of tekort aan videoconferentie-apparatuur. Zo mist 40 procent goed werkende draadloze technologie in vergaderruimtes, zou 32 procent liever een computer met aanraakscherm willen, en geeft 29 procent aan dat hun laptop geschikt zou moeten zijn als commandocentrum voor vergaderingen.

Het onderzoek van Barco werd uitgevoerd naar aanleiding van de aanhoudende onzekerheid over de toekomst van de werkplek. 'Nu meer bedrijven overschakelen op een hybride werkmodel en nieuwe virusvarianten de geplande terugkeer naar kantoor dreigen te vertragen, zijn flexibiliteit, creativiteit en wendbaarheid de belangrijkste vaardigheden die bedrijven nodig zullen hebben om werknemers te ondersteunen', concludeert het Kortrijkse bedrijf.

Gepolst naar hun technologische prioriteiten vinden Europese bedienden videoconferentie-apparatuur de belangrijke investeringsvoorkeur: 47 procent van de respondenten plaats deze hardware bovenaan hun verlanglijstje voor hybride werken. Bovendien was 72 procent van de respondenten het ermee eens dat alle vergaderruimten moeten worden uitgerust met videoconferentie-technologie om de hybride manier van werken beter te stimuleren en mogelijk te maken.In totaal vindt 41 procent van de geënquêteerden dat hun bedrijf geen prioriteit geeft aan de investeringen die nodig zijn voor beter hybride werken. De klachten gaan niet alleen over een gebrek of tekort aan videoconferentie-apparatuur. Zo mist 40 procent goed werkende draadloze technologie in vergaderruimtes, zou 32 procent liever een computer met aanraakscherm willen, en geeft 29 procent aan dat hun laptop geschikt zou moeten zijn als commandocentrum voor vergaderingen.Het onderzoek van Barco werd uitgevoerd naar aanleiding van de aanhoudende onzekerheid over de toekomst van de werkplek. 'Nu meer bedrijven overschakelen op een hybride werkmodel en nieuwe virusvarianten de geplande terugkeer naar kantoor dreigen te vertragen, zijn flexibiliteit, creativiteit en wendbaarheid de belangrijkste vaardigheden die bedrijven nodig zullen hebben om werknemers te ondersteunen', concludeert het Kortrijkse bedrijf.