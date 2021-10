Het identiteitsplatform voor appbouwers Auth0 heeft een onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop we met zijn allen inloggen bij websites en online diensten. Daaruit blijkt dat veel organisaties hun doel voorbijschieten als het erom gaat gebruikers de inlogervaring te bieden die ze willen.

'Bedrijven beweren vaak klantgericht te zijn of zelfs een obsessie voor klanten te hebben. Ze zeggen ernaar te streven om technologieën aan te bieden waar hun gebruikers om vragen. Uit ons wereldwijde onderzoek blijkt echter het tegendeel', klinkt het bij Auth0.

Gefrustreerd

Het onderzoek van het identiteitsplatform, uitgevoerd door YouGov in de periode februari tot augustus 2021, werd gehouden onder meer dan zeventienduizend IT- en marketingbeslissers en consumenten in twaalf landen, waaronder ook België en Nederland. De onderzoekers stelden vast dat de verwachtingen van de consument wat betreft inloggen niet overeenkomen met de werkelijkheid.

Consumenten blijken zich eerder aan te melden voor een app of online dienst als ze kunnen inloggen met multi-factor authenticatie (MFA, 49 procent), Single Sign-On (SSO, 48 procent), biometrie (44 procent), social login (40 procent) of wachtwoordloze authenticatie-opties (35 procent). Niettemin biedt slechts 47 procent van de bedrijven SSO, 35 procent social login, 29 procent MFA, 25 procent biometrie, en 20 procent wachtwoordloze inlogmogelijkheden aan. Een op de tien bedrijven reikt deze aanmeldopties helemaal niet aan.

Bijna 48 procent van de consumenten geeft aan gefrustreerd te zijn door lange login- of inschrijfformulieren, en 83 procent zegt dat ze hun winkelwagentje hebben verlaten of aanmeldingspoging hebben gestaakt vanwege een moeizaam inlogproces.

Situatie in België

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek onder ongeveer duizend consumenten en tweehonderd IT- en marketingbeslissers in België zijn de volgende.

Negen op de tien Belgische consumenten (88 procent) zeggen dat ze hun wachtwoorden hergebruiken voor meer dan één account. Samen met de Fransen zijn 'we' ook meer geneigd om dat altijd of vaker te doen dan Nederlanders, Engelsen en Duitsers.

Belgische (32 procent) en Franse consumenten (31 procent) zijn ook meer dan EMEA-regiogenoten geneigd om met een enkele gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen bij verschillende onderling verbonden services (SSO). In Nederland en Duitsland gaat het slechts om respectievelijk 23 en 21 procent.

Een op de twee Belgen zegt zich eerder aan te willen melden bij een applicatie of dienst als ze SSO zouden kunnen gebruiken. Dat is meer dan in enig ander land in de onderzochte EMEA-regio. Zo gaat het in het Verenigd Koninkrijk om 44 procent, in Nederland en Frankrijk om 41 procent en in Duitsland om 32 procent van de consumenten.

'Hoewel Belgische IT- en marketingbeslissers eerder dan hun Engelse en Nederlandse tegenhangers zeggen dat ze SSO aanbieden (België 49 procent, het VK 39 procent en Nederland 37 procent), voldoen Belgische bedrijven niet aan de verwachtingen van de consument als het gaat over hun inlogtechnologieën', besluit het onderzoek van Auth0.

© Auth0

