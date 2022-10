In het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland: Microsoft gebruikt een ingewikkelde structuur om belastingen te ontwijken over miljarden dollars in landen waar de Amerikaanse techreus lucratieve overheidscontracten heeft. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerde studie.

'In veel gevallen heeft Microsoft de afgelopen jaren geen belasting betaald door winsten over te hevelen naar bedrijven die voor belastingdoeleinden in Bermuda en andere belastingparadijzen zijn gevestigd', concludeert het Centre for Corporate Tax Research and Accountability (Cictar), een in Australië gevestigd onderzoeksbureau.

'Microsoft gaat er prat op zijn aandeelhouders winstmarges van meer dan dertig procent te bieden. Maar in het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland rapporteert het rendementen van slechts drie tot vier procent', aldus Cictar-analist Jason Ward.

'Enorme rode vlag'

'Het lijkt niet geloofwaardig dat deze bloeiende markten zo slecht presteren', voegde hij eraan toe. Ward noemt het 'een enorme rode vlag' voor belastingontwijking: 'Het berooft de publieke sector van broodnodige inkomsten, terwijl er miljarden worden verdiend als leverancier aan de regeringen van die landen'.

Volgens de studie heeft Microsoft Global Finance, een Ierse dochteronderneming die de status van fiscaal inwoner heeft in Bermuda, meer dan 100 miljard dollar aan investeringen gecentraliseerd. Toch werd er in 2020, ondanks een operationele winst van 2,4 miljard dollar, geen belasting betaald.

In een ander door Cictar aangehaald voorbeeld meldde Microsoft Singapore Holdings in 2020 een winst uit dividenden van 22,4 miljard dollar, maar een belastinglast van slechts 15 dollar. Toch heeft Microsoft in de afgelopen vijf jaar in het VK, de VS, Australië of Canada overheidscontracten ter waarde van ten minste 3,3 miljard dollar gesloten, zo blijkt nog uit de gegevens van de studie.

'In veel gevallen heeft Microsoft de afgelopen jaren geen belasting betaald door winsten over te hevelen naar bedrijven die voor belastingdoeleinden in Bermuda en andere belastingparadijzen zijn gevestigd', concludeert het Centre for Corporate Tax Research and Accountability (Cictar), een in Australië gevestigd onderzoeksbureau.'Microsoft gaat er prat op zijn aandeelhouders winstmarges van meer dan dertig procent te bieden. Maar in het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland rapporteert het rendementen van slechts drie tot vier procent', aldus Cictar-analist Jason Ward.'Het lijkt niet geloofwaardig dat deze bloeiende markten zo slecht presteren', voegde hij eraan toe. Ward noemt het 'een enorme rode vlag' voor belastingontwijking: 'Het berooft de publieke sector van broodnodige inkomsten, terwijl er miljarden worden verdiend als leverancier aan de regeringen van die landen'.Volgens de studie heeft Microsoft Global Finance, een Ierse dochteronderneming die de status van fiscaal inwoner heeft in Bermuda, meer dan 100 miljard dollar aan investeringen gecentraliseerd. Toch werd er in 2020, ondanks een operationele winst van 2,4 miljard dollar, geen belasting betaald.In een ander door Cictar aangehaald voorbeeld meldde Microsoft Singapore Holdings in 2020 een winst uit dividenden van 22,4 miljard dollar, maar een belastinglast van slechts 15 dollar. Toch heeft Microsoft in de afgelopen vijf jaar in het VK, de VS, Australië of Canada overheidscontracten ter waarde van ten minste 3,3 miljard dollar gesloten, zo blijkt nog uit de gegevens van de studie.