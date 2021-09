Vier op de tien Belgen vinden dat hun werkgever cyberveiligheid onvoldoende serieus neemt. Dat blijkt uit onderzoek van Cisco naar securitygewoontes en -opleidingen, uitgevoerd door marktvorser Censuswide, bij 1.500 kantoor- en thuiswerkers in zes Europese landen.

Van alle ondervraagden in de zes landen blijken Belgische werknemers het meest bezorgd over de cyberveiligheid in hun bedrijf. Een meerderheid (61%) van de kantoorwerkers in ons land is van mening dat cyberveiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, niet enkel van IT of het management. Toch vindt iets minder dan de helft (47%) dat de werkgever wel het voortouw moet nemen.

Uitgebuit model

'Deze onderzoekscijfers tonen aan dat Europese en met name Belgische bedrijven de verantwoordelijkheid voor 'computergezondheid' vaak nog steeds bij de medewerkers leggen. Dat model wordt vandaag massaal uitgebuit', waarschuwt Steven De Ruyver, Cybersecurity Lead voor Cisco België en Luxemburg. 'Tenzij we overschakelen naar een bredere, architecturale aanpak voor cyberbeveiliging met evenwel een sterke focus op de gebruiker, zal het enkel van kwaad naar erger gaan. Nu thuiswerken is ingeburgerd, moeten we het nog gemakkelijker maken om cyberveilig te zijn én voldoende sensibiliseren.'

Multifactor-authenticatie

Gevraagd naar de initiatieven van hun werkgever om aan het begin van de pandemie de thuiswerkplek beter te beveiligen, geeft slechts een absolute minderheid van drie procent aan dat er geen nieuwe technologieën kwamen voor veilig thuiswerk. Ruim de helft of 56% werkt via een beveiligde VPN-connectie. Daarmee zit België op het Europese gemiddelde (55%).

Iets minder dan veertig procent (37%) maakt verplicht gebruik van multifactor-authenticatie, hoewel één op de drie gebruikers dat ook frustrerende technologie vindt. Met 37% zit België volgens het onderzoek van Cisco onder het Europese gemiddelde van 43%. Noorwegen voert de lijst aan met 50%. Iets minder dan de helft van de Belgische thuiswerkers laat weten dat hun bedrijf software-updates automatisch installeert op hun laptop.

Minder sensibilisering in België

Ook in securitytrainingen sinds het begin van de pandemie scoort België zwak. Slechts 55% kreeg de voorbije achttien maanden een opleiding over cyberveiligheid, liefst 7 procent onder de Europese moyenne. Denemarken en opnieuw Noorwegen voeren met 73 procent de lijst aan. In ons land krijgt één op vier nooit securitytraining, slechts één of vijf kreeg zo'n training het voorbije halfjaar.

Positief is dat in vergelijking met eenzelfde bevraging net voor de pandemie, minder Belgen de beveiligingsmechanismen van hun werkgever omzeilen. In januari vorig jaar maakte 53% zich er nog af en toe schuldig aan, tegenover 39% vandaag. Daarmee scoren we aanmerkelijk beter dan Denemarken en Noorwegen met respectievelijk 53 en 54 procent. Nederland stagneerde met 43%.

'Algemeen doen we het in België dus goed, maar niet uitstekend. Cyberbeveiliging is maar zo sterk als de zwakste schakel en dat is helaas nog steeds de mens zelf. Daarom moeten we absoluut meer wijzen op de gedeelde verantwoordelijkheid en gebruikers sensibiliseren met cybertraining', besluit De Ruyver.

