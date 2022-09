De voordelen van digitalisering zijn legio, maar een Belgische steekproef legt ook pijnpunten bloot. Digitale processen komen met meer stress, minder persoonlijk contact en daagt de waarden en cultuur van een bedrijf uit. Maar dat kan beter met de juiste aanpak.

Efficiënter en flexibeler werken en tegelijk klaar en weerbaar zijn voor de toekomst zijn veruit de grootste positieve effecten rond digitalisering bij Belgische organisaties. 91 procent van hen geeft dat als duidelijk voordeel aan. 86 procent zegt ook dat hun organisatie productiever is en 77 procent wijst op een toegenomen klanttevredenheid.

Die cijfers zijn afkomstig van een bevraging bij 249 Belgische organisaties, afgenomen door Etion, het Forum voor geëngageerd ondernemen, in samenwerking met de Arteveldehogeschool en Idewe.

Meer efficiëntie, maar ook meer stress

Ze vroegen ook waarom er werd gedigitaliseerd en daar scoort het efficiënter maken van interne processen (87 procent) het hoogst, gevolgd door die processen zinvoller en aangenamer maken, veranderende klantbehoeften, bijblijven rond innovatie. Opmerkelijk: hoewel kostenbesparing door twintig procent wordt aangehaald, geeft slechts 7 procent aan dat de organisatie er de personeelskost mee wil drukken.

Maar digitalisering heeft ook een keerzijde. Gevraagd naar de negatieve effecten geeft 56 procent aan dat digitalisering de cultuur en waarden van het bedrijf uitdaagt. Ongeveer evenveel mensen geeft aan dat het voor meer stress zorgt en dat de kenniskloof toeneemt onder collega's. 39 procent van de respondenten vindt het negatief dat er minder persoonlijk contact is met de klant en dat er meer gevoel is van controle.

Werknemers betrekken

Wil dat zeggen dat we minder moeten digitaliseren? Neen. Etion merkt op dat er vooral meer nood is aan mensgericht digitaliseren. Het benadrukt in haar onderzoek dat werknemers zo veel mogelijk moeten betrokken worden in het transformatieproces.

Dat begint bij werknemers laten begrijpen waarom digitale transformatie nodig is, maar ook door hun eigen ideeën te laten formuleren hierover of hen proactief consulteren bij de digitaliseringsprocessen.

Andere stappen zijn onder meer het delen van kennis en data die digitalisering oplevert, en inzicht bieden in de werking en resultaten van digitalisering. Etion wijst er op dat mensgericht digitaliseren ook beter werkt. Organisaties die tevreden zijn over hun transformatieproces passen zo'n 75 procent van die praktijken toe, waar die tevredenheid laag ligt is dat slechts voor de helft gebeurt.

