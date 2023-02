Games stuiten wel eens op onbegrip. Maar er gaan de laatste jaren ook steeds meer stemmen op dat het spelen van games kan bijdragen aan de ontwikkeling van zogenaamde 'soft skills' die nuttig zijn doorheen de hele carrière. Nieuw onderzoek van HR-dienstverlener Randstad bevestigt dat. Oftewel, een potje Fortnite, Warzone, of League of Legends op z'n tijd blijkt zo slecht nog niet.

Het onderzoek van Randstad vond plaats bij 3.763 respondenten, waarbij gekeken werd of er relaties bestaan tussen gaming en het ontwikkelen van skills. In totaal werden acht games geanalyseerd: Minecraft, League of Legends, Apex Legends, Public Grounds Unknown Ground (PUBG), Call of Duty: Warzone, FIFA, Fortnite: Battle Royale en The Legend of Zelda.

Zelfmotivatie, teamwork en kritisch denken worden tijdens het gamen het vaakst ontwikkeld.

Na het gamen moesten de participanten op een lijst met twaalf 'transferable skills' aanduiden welke vaardigheden zij, volgens hun eigen beleving, hadden aangescherpt. Voor elke geselecteerde vaardigheid volgde een diagnostische test om zo het skill-niveau te bepalen.

Wat blijkt? Door tenminste één van de acht beschikbare games te spelen, worden liefst negen van de twaalf skills (verder) ontwikkeld, te weten: leiderschap, teamwork, communicatie, kritisch denken, visuele waarneming, multitasking, doorzettingsvermogen, besluitvaardigheid en zelfmotivatie. Voor drie skills werd voorlopig geen bewijs gevonden dat ze verbeteren door het gamen: probleemoplossing, conflictmanagement en timemanagement.

Verder bleek dat zelfmotivatie, teamwork en kritisch denken de skills zijn die het vaakst worden ontwikkeld door games. De sterkste verbanden vonden de onderzoekers tussen zelfmotivatie en Public Grounds Unknown Ground, leiderschap en League of Legends, en kritisch denken en Warzone.

De force van Fortnite

Het spel waarmee gamers de meeste vaardigheden ontwikkelen is Fortnite, met maar liefst zes skills (communicatie, kritisch denken, visuele waarneming, zelfmotivatie, doorzettingsvermogen en teamwork). Aan de andere kant legt Fortnite maar e?e?n keer het sterkste verband tussen de game en de skill, en dat is bij visuele waarneming. Dit terwijl League of Legends driemaal de sterkste link kan voorleggen (leiderschap, multitasking en doorzettingsvermogen).

Games waarbij een duidelijk doel ontbreekt, waar de speler naartoe kan werken, lijken minder effectief voor de ontwikkeling van skills. Denk bijvoorbeeld aan 'sandbox' games zoals Minecraft. Er zijn echter ook uitzonderingen. Want hoewel Zelda zeer heldere doelen heeft, was er voor één skill (besluitvaardigheid) zelfs een negatief effect zichtbaar. Een mogelijke verklaring is dat de moeilijkheidsgraad bij Zelda zodanig snel stijgt, dat spelers niet verder komen door vaardigheden te ontwikkelen, maar door wanhopig te blijven proberen totdat ze bijna toevallig een stap verder komen. Iets wat Japanse games vaker kenmerkt, aldus de onderzoekers, die tot de conclusie komen dat 'games als Fortnite, Warzone en League of Legends zeer relevante mogelijkheden bieden in het kader van werk'.

