Gamers kunnen soms varkens zijn. Maar varkens kunnen ook gamers zijn. Een opmerkelijk onderzoek toont dat de dieren een eenvoudig videospel kunnen leren.

Een Amerikaans onderzoek toont aan dat het mogelijk is om varkens te leren om met een joystick een cursor op een scherm te bedienen, zodat ze nadien beloond worden.

Het onderzoek testte vier varkens, Hamlet, Omelette, Ebony en Ivory, die telkens de cursor naar een muur aan de rand van het scherm moesten sturen. Later werd dat moeilijker door hen slechts drie, twee of één muur te geven. De muren werden ook kleiner om de moeilijkheidsgraad gaandeweg te verhogen.

Beter dan toevalstreffers

Aan de testen ging uiteraard wat voorbereidend werk vooraf. Gedurende twee weken werden de varkens getraind om te joystick aan te raken (gekoppeld aan een beloning). Later werd hen geleerd om naar het scherm te kijken en begon het eigenlijke experiment. Gedurende twaalf weken werden ze vijf keer per dag voor het scherm gezet en werd hun vooruitgang gemeten.

© Candace C. Croney en Sara T. Boysen

De onderzoekers zijn van oordeel dat de varkens het aanzienlijk beter deden dan wat puur toeval zou opleveren. Zo wisten twee van de varkens in een spel met twee muren respectievelijk 70 en 78 procent de joystick naar een muur te sturen. De volledige resultaten en testmethodes kan je hier nalezen. Het gaat om onderzoek van Candace C. Croney en Sara T. Boysen, respectievelijk van de Purdue University (Indiana) en het Comparative Cognition Project (Ohio), beide in de VS.

Voor de test werd vrij oude hardware gebruikt: een IBM 386 pc met een kleurenscherm van 30 centimeter doorsnede en een Flight Pro analog joystick, model SV-215. Al is werd die wel fysiek aangepast naar een meer bolvormige stick.

© Candace C. Croney en Sara T. Boysen

Ook zonder beloning

Opmerkelijk: de varkens speelden het spel na verloop van tijd ook zonder beloning in de vorm van voedsel. Ze werden daarbij aangemoedigd door de trainers en dat volstond om hen te laten spelen. De onderzoekers merken daarbij op dat de dieren ook vatbaar zijn voor sociale motivatie, in de vorm van enthousiasme van hun begeleiders.

Van varkens was eerder al bekend dat ze zaken als helderheid, kleur of ruimtelijke verschillen herkennen, maar ook dat ze reageren op gebaren of verbale communicatie.

Het nut van dergelijk onderzoek lijkt vergezocht, maar de onderzoekers merken op dat dergelijke capaciteiten vaststellen bij varkens nuttig kan zijn om hen bepaalde technologie te geven, denk daarbij aan hendels of aanraakschermen om bijvoorbeeld eten te krijgen.

