De meeste organisaties voldoen niet aan de klantverwachtingen op het gebied van inlogtechnologie. Dit blijkt uit onderzoek van het identiteitsplatform Auth0 en marktvorser YouGov. De studie laat ook zien dat Europese consumenten behoefte hebben aan meer keuze als het op inlogtechnologie aankomt, en dat daar ook actief naar op zoek wordt gegaan.

De resultaten zijn deze week gepubliceerd in The Login Experience Customers Want, een internationaal onderzoek naar Customer Identity and Access Management (CIAM). Daarvoor werden in zes markten ruim 8.000 consumenten en 1.200 IT- en marketingbeslissers geënquêteerd. Een belangrijke conclusie is dat bijna de helft (49 procent) van de ondervraagde Europese consumenten aangeeft zich sneller voor een app of online dienst te registreren als het bedrijf multi-factorauthenticatie (MFA) aanbiedt.

'Europa loopt achter'

Ongeveer 47 procent zegt zich te willen registreren als een bedrijf beschikt over Single Sign-On (SSO), waarbij één ID en wachtwoord wordt gebruikt voor meerdere gerelateerde diensten, gevolgd door biometrie (46 procent), social logins van diensten als Facebook (37 procent) en passwordless inloggen (34 procent).

Hoewel 46 procent van de ondervraagde Europese bedrijven wel SSO-mogelijkheden heeft, biedt slechts een kwart (28 procent) MFA aan. Daarnaast biedt maar 27 procent passwordless inloggen aan als optie, 26 procent social logins en 15 procent biometrie, zoals een vingerafdruk. Van diezelfde Europese bedrijven zegt 12 procent van de IT- en marketingbeslissers dat ze geen een van deze inlogtechnologieën aanbieden.

Als je de resultaten uit het onderzoek op internationaal niveau vergelijkt, gaan Europese organisaties gelijk op met hun tegenhangers uit Azië-Pacific als het aankomt op SSO-inlogmogelijkheden. Maar ze lopen ver achter in het aanbieden van technologie als social logins, biometrie en MFA. Met name op het gebied van MFA valt er voor Europese bedrijven veel winst te behalen. Zoals gezegd biedt op ons continent slechts 15 procent biometrie aan, vergeleken met 34 procent in Singapore en Australië.

Uitwijken naar alternatieven

'Wat we in de Benelux zien, is dat klanten liever inloggen met hun nationale identiteit of social media-accounts dan met wachtwoorden', zegt Kris Imbrechts, regional director, Northern & Southern Europe bij Auth0. 'Als geen van die opties beschikbaar is, bestaat de kans dat ze afhaken en naar een alternatief uitwijken dat deze mogelijkheden wel in huis heeft.'

