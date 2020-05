In Nederland begint de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek naar de populaire app TikTok. De toezichthouder wil weten hoe de app omgaat met de privacy van de vele jonge gebruikers. Later dit jaar komen de eerste resultaten waarschijnlijk naar buiten.

De Autoriteit Persoonsgegevens wil onder meer weten of TikTok aan kinderen goed genoeg uitlegt wat het doet met hun persoonsgegevens. De waakhond onderzoekt ook of ouders toestemming moeten geven voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van kinderen.

Gebruikers van TikTok kunnen korte filmpjes van zichzelf maken en die delen met anderen. TikTok heeft wereldwijd een half miljard tot een miljard gebruikers. Ook in België en Nederland is de app populair, onder meer onder basisscholieren.

De app heette vroeger musical.ly. Die werd eind 2017 voor 800 miljoen dollar gekocht door het Chinese Beijing Bytedance Technology. De Chinezen voegden musical.ly samen met hun eigen TikTok-app. Gebruikers in het Westen stapten over.

