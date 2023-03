Gaat u akkoord met de standaard advertentievoorkeuren waardoor u gerichte reclame krijgt? Het antwoord maakt niet uit, zeggen onderzoekers. U wordt nog altijd gevolgd, zelfs als u aangeeft dat niet te willen.

De afgelopen jaren werden in verschillende delen van de wereld privacywetten opgesteld om het online verzamelen van data aan banden te leggen. Voor Europa loopt dat onder meer via de GDPR, wat maakt dat je op sites vaak toestemming moet geven, en kan weigeren om je data te laten verwerken. Die goedkeuringen lopen doorgaans via een consent management platform of CMP.

Drie wetenschappers, Zengrui Lui (Texas A&M Universiteit), Umar Iqbal (universiteit van Washington) en Nitesh Saxena (Texas A&M Universiteit) ontwikkelden een mechanisme om die CMP-systemen te testen en ontdekten dat ze niet altijd in lijn zijn met wat ze beloven. Daarbij werden drie van de populairste CMP's getest: Didomi, Quantcast, Onetrust en Cookiebot. De volledige paper van hun onderzoek kan je hier nalezen.

Gekende Vs. ongekende interesses

De testmethode bestond er uit om profielen te maken met interesses in 16 verschillende niches (onder meer Computers, Games, nieuws, sport, adult), en daarvan de vijftig populairste sites te bezoeken. Ter controle werd er ook gewerkt met een blanco profiel, dat geen interesses had.

Tegelijk werd er gekeken hoe intensief er (door geautomatiseerde advertentiesystemen) werd geboden op de verschillende advertenties. Algemeen gaat er voor een zeer gerichte advertentie over pakweg games voor een profiel waarvan interesse in gaming bekend is, veel feller en hoger worden geboden door advertentiesystemen. Hoe meer data over de gebruiker, hoe duurder, maar ook interessanter, het is om die gebruiker te bereiken. Dat werd getest met en zonder toestemming voor dataverwerking, en met het blanco profiel.

Wetgeving alleen volstaat niet

De conclusie is dat bij de meeste spelers er toch data uitlekt en wordt gebruikt om je online te profileren, zelfs wanneer je expliciet aangeeft dat je dat niet wil. Idealiter zouden profielen die geen dataverwerking toestaan even weinig real time biedingen moeten krijgen als een blanco profiel, dat is niet het geval.

Zelf concluderen de onderzoekers dat wetgeving alleen niet volstaat om mensen te beschermen tegen trackers en dataverwerking. Er gebeurt geen controle op dergelijke systemen en die systemen zijn niet waterdicht. De ideale oplossing is dat je als gebruiker ook eigen tools gebruikt zoals extensies die advertenties en trackers blokkeren, maar gezien dat meer werk van de gebruiker verwacht stellen ze ook voor dat regulatoren beginnen optreden tegen CMP-systemen die de wetgeving overtreden.

