Onderzoek tegen Facebook in New York voor verzamelen persoonlijke gegevens via apps

De regulator van de financiële diensten van de Amerikaanse staat New York (DFS) heeft een onderzoek geopend naar Facebook. Het is gericht op de manier waarop de Amerikaanse socialenetwerksite gevoelige persoonlijke gegevens heeft verzameld via een tiental apps. Dat heeft een bron dichtbij het onderzoek gemeld.