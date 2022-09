Telewerken raakt steeds meer ingeburgerd in de werkgewoontes: op vier jaar tijd is het aandeel telewerkers nagenoeg verdubbeld, met gevolgen voor de verkeersveiligheid. Een groot deel werknemers zou ook van werk veranderen als telewerk niet langer wordt toegelaten.

Door thuiswerk worden er elke dag miljoenen kilometers minder gependeld, en dat komt de verkeersveiligheid ten goede. Dat moet blijken uit een studie van de federale overheidsdienst Mobiliteit en gegevens van het verkeersveiligheidsinstituut Vias. Uit een enquête bij 1.250 werknemers blijkt dat 32 procent minstens een dag per week telewerkt. In 2018 was dat nog 17 procent.

Vooral de coronacrisis gaf het telewerken een enorme boost. Brusselaars blijken vaker te telewerken: 43 procent van de Brusselse respondenten telewerkt minstens een dag per week, tegenover 33 procent van de Vlamingen en 28 procent van de Walen. Meer telewerk betekent ook minder pendelaars. Zo wordt er nu elke dag 35 miljoen kilometer aan verplaatsingen vermeden, waarvan 14 miljoen kilometer aan autoritten. Vias berekende dat er vorig jaar meer dan 3.000 ongevallen met letsels vermeden zijn op de Belgische wegen dankzij het toegenomen telewerk. Er werden 35 levens gered en er werden 242 zwaargewonden vermeden in het verkeer.

Internationaal

Ook in de rest van de wereld willen veel werknemers na de coronapandemie geen afscheid nemen van hun thuiskantoor. Dat concluderen onderzoekers van het toonaangevende Duitse instituut Ifo na een enquête in 27 landen wereldwijd (maar niet in België). Ruim een kwart van de 36.000 ondervraagde werknemers zegt een andere baan te zoeken als hun baas de mogelijkheid om thuis te werken volledig afschaft.

Doorsnee werken de respondenten 1,5 werkdag per week thuis. Meer dan de helft zegt thuis productiever te zijn dan ze hadden verwacht. Van hen zou 26 procent hun baan opzeggen als ze niet meer thuis mogen werken. Uit het onderzoek komt overigens naar voren dat werkgevers meer aan werken op kantoor hechten dan hun personeel. Zij verwachten na de pandemie hun personeel gemiddeld 0,7 dag per week thuis te laten werken, terwijl werknemers het liefst 1,7 dagen thuis wensen te werken.

Door thuiswerk worden er elke dag miljoenen kilometers minder gependeld, en dat komt de verkeersveiligheid ten goede. Dat moet blijken uit een studie van de federale overheidsdienst Mobiliteit en gegevens van het verkeersveiligheidsinstituut Vias. Uit een enquête bij 1.250 werknemers blijkt dat 32 procent minstens een dag per week telewerkt. In 2018 was dat nog 17 procent. Vooral de coronacrisis gaf het telewerken een enorme boost. Brusselaars blijken vaker te telewerken: 43 procent van de Brusselse respondenten telewerkt minstens een dag per week, tegenover 33 procent van de Vlamingen en 28 procent van de Walen. Meer telewerk betekent ook minder pendelaars. Zo wordt er nu elke dag 35 miljoen kilometer aan verplaatsingen vermeden, waarvan 14 miljoen kilometer aan autoritten. Vias berekende dat er vorig jaar meer dan 3.000 ongevallen met letsels vermeden zijn op de Belgische wegen dankzij het toegenomen telewerk. Er werden 35 levens gered en er werden 242 zwaargewonden vermeden in het verkeer. Ook in de rest van de wereld willen veel werknemers na de coronapandemie geen afscheid nemen van hun thuiskantoor. Dat concluderen onderzoekers van het toonaangevende Duitse instituut Ifo na een enquête in 27 landen wereldwijd (maar niet in België). Ruim een kwart van de 36.000 ondervraagde werknemers zegt een andere baan te zoeken als hun baas de mogelijkheid om thuis te werken volledig afschaft.Doorsnee werken de respondenten 1,5 werkdag per week thuis. Meer dan de helft zegt thuis productiever te zijn dan ze hadden verwacht. Van hen zou 26 procent hun baan opzeggen als ze niet meer thuis mogen werken. Uit het onderzoek komt overigens naar voren dat werkgevers meer aan werken op kantoor hechten dan hun personeel. Zij verwachten na de pandemie hun personeel gemiddeld 0,7 dag per week thuis te laten werken, terwijl werknemers het liefst 1,7 dagen thuis wensen te werken.