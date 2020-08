Onderzoekers aan de Cambridge University zijn tot de vaststelling gekomen dat robots in films en dialecten van virtuele assistenten overwegend wit zijn. Hierdoor lijkt het volgens hen alsof mensen met een andere huidskleur weinig betrokken zijn bij een hoogtechnologische toekomst. De onderzoekers pleiten ervoor om artificiële intelligentie te 'dekoloniseren'.

De huidige weergaven en integraties van artificiële intelligentie (AI) zijn vaak stereotiep wit, stellen experts van het Leverhulme Center for the Future of Intelligence (CFI) aan de Universiteit van Cambridge. Ze vinden dat dit witte imago van AI moet worden aangevochten. 'Het huidige beeld stelt geen post-raciale toekomst voorstellen, maar een toekomst waarin mensen van kleur eenvoudigweg worden gewist', zo klinkt het.

Superieur en machtig

Volgens de onderzoekers kleurt kunstmatige intelligentie overwegend wit omdat AI over kenmerken beschikt die in het verleden 'kolonialisme en segregatie hebben gerechtvaardigd': superieure intelligentie, professionaliteit en macht. 'Omdat de samenleving eeuwenlang de associatie heeft gemaakt van intelligentie met blanke Europeanen, valt het te verwachten dat wanneer deze cultuur wordt gevraagd om zich een intelligente machine voor te stellen, zij aan een witte machine denken', zegt Kanta Dihal, die bij CFI het Decolonising AI-programma leidt.

'Mensen vertrouwen op AI om beslissingen te nemen. Er is het idee dat AI minder feilbaar is dan mensen. In gevallen waarin deze systemen worden voorgesteld als wit, kan dat gevaarlijke gevolgen hebben voor mensen die dat niet zijn', zegt Dihal.

Een scène uit de film I, Robot. © 20th Century Fox

Virtuele assistenten

Een van de meest voorkomende interacties met AI-technologie gebeurt vandaag via virtuele assistenten in onder meer smartphones, slimme luidsprekers en auto's. 'Ook die spreken in standaard, wit, middenklasse Engels', zegt Dihal. Ideeën om zwarte dialecten toe te voegen werden volgens haar afgedaan als te controversieel of 'buiten de doelgroep'.

De onderzoekers stelden verder vast dat alle niet-abstracte zoekresultaten voor AI ofwel Kaukasische kenmerken hadden ofwel letterlijk de kleur wit hadden. 'Van Terminator tot Blade Runner, Metropolis tot Ex Machina, ze worden allemaal gespeeld door witte acteurs of zijn zichtbaar wit op het scherm. Androïden van metaal of plastic krijgen witte kenmerken. Zelfs niet-stoffelijke AI, van HAL-9000 tot Samantha in de film Her, hebben witte stemmen', aldus Dihal. Als een van de weinige uitzonderingen noemt zij de televisieserie Westworld, waarin de AI-personages verschillende huidtinten hebben.

