Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en ook van de Université Libre de Bruxelles lanceren vrijdag op de Brussels Health Campus in Jette een proefproject met een zelfrijdende shuttlebus. Gedurende een half jaar zal de zelfrijdende bus rondrijden op de universiteits- en ziekenhuiscampus en dienen als onderzoeksobject om de gebruikersacceptatie te bestuderen.

Het project is een samenwerking tussen de onderzoekers van MOBI en SMIT van de VUB en LOUISE van de ULB. Zij bundelen hun expertise op het gebied van duurzame mobiliteit, living lab research (onderzoek via proeftuinen) en spatial planning (ruimtelijke ordening).

De testfase van zes maanden kadert binnen een tweejarig project dat tot is stand gekomen na een oproep van Innoviris, het Brussels instiuut voor onderzoek en innovatie. De 32 hectare grote Brussels Health Campus ontvangt doorheen het jaar duizenden studenten en medewerkers. Maar er passeren in het Universitair Ziekenhuis Brussel ook dagelijks honderden patiënten en bezoekers, want er zijn jaarlijks bijna 400.000 raadplegingen en meer dan 30.000 hospitalisaties. De wetenschappers zien er dus een uiterst geschikt onderzoeksterrein in.

"Op deze campus heb je niet alleen de VUB-faculteit Geneeskunde en Farmacie en het UZ Brussel, maar ook de Eramsushogeschool, een lagere school, een kinderdagverblijf en een fitnesscentrum. Een heel divers publiek dus, met verschillende verplaatsingspatronen, wat het uiterst geschikt maakt voor ons wetenschappelijk onderzoek naar de gebruiksacceptatie van wijzigende vervoersmodi, ruimtelijke planning, infrastructuurverbeteringen en technische ontwikkelingen", vertelt projectpromotor professor Lieselot Vanhaverbeke.