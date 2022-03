5G verbruikt als technologie minder energie dan haar voorgangers. Maar volgens onderzoekers houden die beweringen geen rekening met onrechtstreeks energieverbruik, en zal er in totaal meer stroom worden verbruikt door toenemend dataverkeer.

Het is niet zozeer een onderzoek dat de exacte energie-impact van 5G berekent, maar wel een kritische blik die stelt dat er weinig of eenzijdig onderzoek is rond energie-efficiëntie bij 5G. De studies die er zijn focussen bijvoorbeeld vaak op één specifieke technologie of toepassing, niet op een volledig ecosysteem van een nationaal netwerk met verschillende gebruikersprofielen.

De paper is afkomstig van het Britse Centre for Research into Energy Demand Solutions (CREDS) en doorprikt een aantal beweringen over 5G. Zo wordt er bij onderzoek vaak gekeken naar operationeel energieverbruik, maar niet naar de totale energiekost, zoals de productie en het onderhoud van netwerkapparatuur.

Een ander aspect is dat 5G als technologie misschien wel minder energie per verzonden gigabyte verbruikt, maar dat dat niet opweegt tegen de toename van mobiele data, waardoor het totale stroomverbruik sowieso hoger ligt. Ook zullen er tegen dan meer toestellen in omloop zijn. CREDS wijst onder meer naar voorspellingen van Ericsson die stellen dat een smartphone in 2021 zp', 11,4 gigabyte per maand verbruikt. Tegen 2027 zou dat rond 41 gigabyte liggen.

In de marge daarvan merkt het ook op dat de belofte dat 5G inzetten in verschillende domeinen tot energie-efficiëntie kan zorgen, maar dat ook dat momenteel onvoldoende bestudeerd is. Denk daarbij onder meer aan het inzetten van IoT op basis van 5G om zo te zaken efficiënt en energiezuinig te maken.

Tot slot is de organisatie ook kritisch voor de beperkte focus op het totaalplaatje. Zo wordt er volgens hen te weinig rekening gehouden met de energiekost om apparatuur te produceren, installeren en onderhouden. In het verleden lag die kost op 36 procent van het totale verbruik van een base station over een periode van tien jaar. Al zou dat met recentere technologie wel zakken naar 10-15 procent geeft de organisatie aan.

De organisatie verzet zich niet tegen 5G, het roept ook niet op om te stoppen met de uitrol. Maar het stelt wel duidelijk dat er momenteel te weinig publiek bewijs is voor verschillende beweringen rond 5G en energieverbruik, en dat daar meer aandacht naar moet gaan om te weten hoe we 5G best inzetten om er het meest uit te halen voor het totale energieverbruik.

