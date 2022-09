Onderzoekers willen met een databank van menselijke stemmen een AI ontwikkelen die ziektes kan herkennen, puur op stem. Het gaat daarbij om onder meer ernstige ziektes zoals Alzheimer en kanker.

Het project wordt financieel gesteund door het Amerikaanse National Institutes of Health en moet uitvissen hoe ver de menselijke stem gebruikt kan worden als aanwijzing voor gezondheid. Stemgeluid zou, als het lukt, dan in het rijtje komen van indicatoren als lichaamstemperatuur en bloeddruk bij diagnoses van ziektes.

'Het mooie aan stemdata is dat het waarschijnlijk bij de goedkoopste data is die je kan vergaren bij mensen', zegt Olivier Elemento, een van de hoofdonderzoekers van het project, aan techsite The Verge. 'Het is een makkelijk beschikbare vorm van informatie die je bij bijna elke patiënt kunt opvragen.'

Database

Het is niet de eerste studie die de mogelijkheden van stemgeluid voor diagnoses onderzoekt, maar vorige studies waren erg beperkt in grootte. In de eerste plaats wordt er nu gewerkt aan een database, want grote hoeveelheden (gelabelde) stemdata zijn er nog niet, zeggen de onderzoekers. Ze willen die data vergaren via een app die stemgegevens opneemt bij deelnemers met bijvoorbeeld Parkinson of Alzheimer, onder begeleiding van een clinicus.

Op basis van die dataset wordt dan later een AI-model gebouwd. Interessant bij dit project is dat de eigenlijke stemgegevens opgeslagen blijven in het ziekenhuis of de gezondheidsorganisatie waar ze werden afgenomen. De computer die het AI-model bouwt reist zelf van instituut naar instituut om te vermijden dat er gegevens moeten worden geüpload. Op die manier willen onderzoekers de privacy van patiënten verzekeren.

Het project wordt financieel gesteund door het Amerikaanse National Institutes of Health en moet uitvissen hoe ver de menselijke stem gebruikt kan worden als aanwijzing voor gezondheid. Stemgeluid zou, als het lukt, dan in het rijtje komen van indicatoren als lichaamstemperatuur en bloeddruk bij diagnoses van ziektes. 'Het mooie aan stemdata is dat het waarschijnlijk bij de goedkoopste data is die je kan vergaren bij mensen', zegt Olivier Elemento, een van de hoofdonderzoekers van het project, aan techsite The Verge. 'Het is een makkelijk beschikbare vorm van informatie die je bij bijna elke patiënt kunt opvragen.' Het is niet de eerste studie die de mogelijkheden van stemgeluid voor diagnoses onderzoekt, maar vorige studies waren erg beperkt in grootte. In de eerste plaats wordt er nu gewerkt aan een database, want grote hoeveelheden (gelabelde) stemdata zijn er nog niet, zeggen de onderzoekers. Ze willen die data vergaren via een app die stemgegevens opneemt bij deelnemers met bijvoorbeeld Parkinson of Alzheimer, onder begeleiding van een clinicus. Op basis van die dataset wordt dan later een AI-model gebouwd. Interessant bij dit project is dat de eigenlijke stemgegevens opgeslagen blijven in het ziekenhuis of de gezondheidsorganisatie waar ze werden afgenomen. De computer die het AI-model bouwt reist zelf van instituut naar instituut om te vermijden dat er gegevens moeten worden geüpload. Op die manier willen onderzoekers de privacy van patiënten verzekeren.