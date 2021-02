Proximus heeft een zogeheten 'light' MVNO-overeenkomst ondertekend met One Bill Global (OBG), een bedrijf dat verschillende soorten nutsdiensten aanbiedt via een geautomatiseerd en interactief platform.

De overeenkomst zal One Bill Global in staat stellen zijn portfolio uit te breiden met telecomdiensten, met focus op de mobiele markt. Op zaterdag 13 februari zal OBG daar via zijn website al meer details over bekendmaken.

Diensten combineren

One Bill Global, dat werd opgericht in 2019, heeft de ambitie om het leven van mensen te vereenvoudigen door de diensten die ze dagelijks gebruiken te combineren. Met het oog hierop heeft OBG een geautomatiseerd en interactief verkoopplatform ontwikkeld, waarmee adviseurs diensten kunnen doorverkopen aan vrienden en familie.

Vandaag levert OBG al energiediensten aan de residentiële en professionele markt, waaronder een huurmodel voor zonnepanelen. Dankzij de overeenkomst met Proximus zal het bedrijf een uitgebreider gamma van diensten kunnen aanbieden en een nationaal bereik van zijn telecomaanbod kunnen verzekeren.

De overeenkomst zal One Bill Global in staat stellen zijn portfolio uit te breiden met telecomdiensten, met focus op de mobiele markt. Op zaterdag 13 februari zal OBG daar via zijn website al meer details over bekendmaken.One Bill Global, dat werd opgericht in 2019, heeft de ambitie om het leven van mensen te vereenvoudigen door de diensten die ze dagelijks gebruiken te combineren. Met het oog hierop heeft OBG een geautomatiseerd en interactief verkoopplatform ontwikkeld, waarmee adviseurs diensten kunnen doorverkopen aan vrienden en familie.Vandaag levert OBG al energiediensten aan de residentiële en professionele markt, waaronder een huurmodel voor zonnepanelen. Dankzij de overeenkomst met Proximus zal het bedrijf een uitgebreider gamma van diensten kunnen aanbieden en een nationaal bereik van zijn telecomaanbod kunnen verzekeren.