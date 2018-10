OnePlus 6T ruilt audio-ingang voor meer batterij

De OnePlus 6T is de opvolger van de OnePlus 6 die vlak voor de zomer werd gelanceerd. De telefoon is geen grote revolutie ten opzichte van zijn voorganger, maar biedt wel een aantal verbeteringen voor 549 tot 629 euro (afhankelijk van de versie).

Meer scherm en batterij

Ten opzichte van zijn voorganger biedt het nieuwste vlaggenschip van OnePlus een iets groter scherm (6,41 inch ten opzichte van 6,28 inch). De schermresolutie bedraagt 2340X1080, goed voor 402 pixels per inch wat qua pixeldichtheid vergelijkbaar is en neerkomt op een verhouding van 19,5:9. Het scherm zelf is Gorilla Glass 6 en door de dunne rand en kleine notch beslaat het scherm 86 procent van de totale voorkant van de telefoon.

Ook de batterij doet het 23 procent beter. De OnePlus 6T heeft een capaciteit van 3.700 mAh waar de OnePlus 6 het met 3.300 mAh deed. Wel lijkt het er op dat die grotere batterij ten koste gaat van de headphone jack. Wie muziek wil beluisteren op de nieuwste OnePlus is dus aangewezen op bluetooth of een adapter. Dat is geen verrassing, OnePlus gaf eerder al aan de hoofdtelefoonaansluiting te houden tot er voldoende accessoires voor de usb-C aansluiting waren. Dat moment is nu volgens de telefoonmaker aangebroken.

De telefoon draait zoals eerdere versies op OxygenOS, maar wel op basis van het spiksplinternieuwe Android 9 (Pie) en is daarmee een van de eerste telefoons die geleverd word met deze versie.

Unlocken gebeurt met gezichtsherkenning of de vingerafdrukscanner. Die zit niet langer achteraan, maar vooraan in het scherm verwerkt. OnePlus beweert dat het met 0,34 seconden om te unlocken de snelste vingerafdrukscanner op de markt heeft.

Zelfde motor en camera

De OnePlus 6T is een aardige opfrissing ten opzichte van de OnePlus 6. Al blijven sommige specificaties identiek: de processor is nog steeds een octa core Qualcomm Snapdragon 845 (2,8 GHz) en ook voor de GPU blijft het bedrijf trouw aan de Adreno 630 chip. Het werkgeheugen (RAM) bedraagt 6 of 8 gigabyte.

Ook bij de camera zijn de specificaties identiek: 16 megapixel vooraan, 20 megapixel achteraan (F/1.7). Hier belooft het bedrijf betere beelden bij beperkt licht via een zelfontwikkeld algoritme Nightscape. Die functie komt ook als update naar de OnePlus 6. Ook is er een slow motion videomodus die aan 480 beelden per seconde (FPS) schiet.

Hetzelfde, maar goedkoper

Alles bij elkaar is de OnePlus 6T een vernieuwde versie van het vorige model zonder al te grote veranderingen. Al is dat op zich niet slecht. In onze uitgebreide review van de OnePlus 6 stelden we al vast dat het merk qua design en prestaties niet moet onderdoen voor de topmodellen van Samsung of Huawei, maar wel nog steevast een lager prijskaartje hanteert.

Dat prijskaartje begint bij 549 euro voor het model met 6 gigabyte RAM en 128 gigabyte opslag. Dezelfde versie met 8 gigabyte RAM komt op 579 euro. Voor 8GB RAM en 128 gigabyte opslag betaal je eveneens 579 euro en het grootste model met 8 gigabyte RAM en 256 gigabyte opslag kost 629 euro. Dat is iets hoger dan de prijsklasse van de OnePlus 6 die van 519 tot 619 euro variëerde. De toestellen zijn vanaf 1 november beschikbaar in Midnight Black of Mirro Black.

De OnePlus 6T volgt het stramien van zijn voorgangers. Dit is geen telefoon voor wie deze zomer de 6 al kocht, maar qua prijs/kwaliteit zal ook dit model de concurrentie zenuwachtig maken in de strijd om wie straks onder de kerstboom mag liggen.