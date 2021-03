Gelijktijdig met zijn nieuwe smartphones OnePlus 9 en 9 Pro introduceert het gelijknamige Chinese techbedrijf deze week zijn eerste slimme uurwerk, de OnePlus Watch.

De kast van de nieuwe OnePlus Watch heeft een afmeting van 46 millimeter en is bij de Classic Edition, het standaardmodel, vervaardigd van roestvrijstaal. De digitale wijzerplaat wordt beschermd door zogeheten 2.5D gebogen glas.

Naast de Classic Edition, in zwart of zilver, komt er ook een Watch Cobalt Limited Edition. Bij dat klokje is de horlogekast gemaakt van een kobaltlegering die volgens OnePlus twee keer zo hard én roestbestendig is als traditioneel roestvrijstaal. De wijzerplaat van dit model wordt dan weer afgedekt door saffierglas, voor meer helderheid en krasbestendigheid.

110 work-outtypes

OnePlus maakte zijn eerste smartwatch water- en stofbestendig volgens de IP68-rating en stopte er ruim 110 work-outtypes in, inclusief automatische detectie voor joggen en hardlopen. Het horloge geeft uiteraard ook inzicht in data als hartslag, afstand, calorieverbruik, snelheid en - voor de zwemliefhebbers - SWOLF-efficiëntie. Ook meet het gadget je stressniveau en de zuurstof in je bloed, biedt het ademhalingstraining en geeft het waarschuwingen bij een (te) snelle hartslag.

De OnePlus Watch komt met een 402mAh-batterij die in 53 minuten volledig oplaadt, waarna hij bij zuinig gebruik twee weken meegaat. Actieve gebruikers doen volgens de fabrikant een week met de batterij. De Watch heeft voorts een opslagcapaciteit van 4 GB, wat genoeg moet zijn voor zo'n vijfhonderd muzieknummers, en is compatibel met de meeste bluetooth-oortjes.

Prijzen beginnen bij 159 euro.

