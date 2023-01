Gelijktijdig met de nieuwe OnePlus 11 5G, op 7 februari, brengt de Chinese fabrikant ook de Buds Pro 2 op de markt. Het zijn een van de eerste oortjes die ondersteuning bieden voor Google Spatial Audio, een standaard voor ruimtelijke audio die speciaal werd ontwikkeld voor Android 13.

Met die technologie proberen de nieuwe True Wireless Earbuds de 'multidimensionale ervaring in theaters na te bootsen', zo klinkt het bij OnePlus. Spatial Audio zorgt ervoor dat het geluid de luisteraar altijd vanuit een vaste positie bereikt, ongeacht of en hoe je je hoofd beweegt. Verantwoordelijk daarvoor zijn een IMU-sensor (een soort gyroscoop) en een door OnePlus in eigen huis ontwikkeld Spatial Rendering-algoritme.

Eveneens nieuw op de Buds Pro 2 is Fast Pair om met één tik verbinding te maken met Android-apparaten in de buurt. De Audio Switching-functie stelt de oortjes dan weer in staat om verbinding te maken met twee Android-toestellen tegelijk, zonder dat je aan de Bluetooth-instellingen hoeft te prutsen.

Andere specificaties zijn de ruisonderdrukking (noise cancelling) die omgevingsgeluid wegfiltert, en een opbergcase waarin je de dopjes meermaals kan opladen.

De OnePlus Buds Pro 2-oortjes zijn verkrijgbaar in zwart en groen. De prijs wordt op 7 februari bekendgemaakt.

