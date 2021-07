Smartphonemaker OnePlus heeft woensdag zijn nieuwe Nord 2 in de winkelrekken gelegd. Het 5G-toestel komt in twee uitvoeringen en is verkrijgbaar vanaf 399 euro.

De Nord 2 met 5G is de opvolger van de eerste Nord, die exact een jaar geleden werd geïntroduceerd. Het toestel uit de middensegmentcategorie biedt volgens de fabrikant een betere performance dankzij AI en een slimmer camerasysteem met optische beeldstabilisatie.

50MP-hoofdcamera

Chipset van dienst is een MediaTek Dimensity 1200 die ook de 5G-connectiviteit voor rekening neemt. De Nord 2 heeft voorts een 6,43-inch Fluid AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz en is uitgerust met een accu van 4.500mAh die via de Warp Charge 65-adapter snel kan worden opgeladen.

Blikvanger op het camera-eiland is de Sony IMX 766-sensor van 50 megapixel. Naast die hoofdcamera is er een groothoekcamera van 8MP met een bereik van 119,7 graden en een selfie-exemplaar van 32 megapixel. Opmerkelijk: dat is, voor een frontcamera, de hoogste resolutie tot nu toe op een OnePlus-toestel.

OxygenOS

Nog noemenswaardig zijn de verbeterde stereoluidsprekers, Haptics 2.0 voor gevoeligere tactiele feedback en, als eigen besturingssysteem bovenop Android 11, versie 11.3 van het OxygenOS. Dat biedt enkele nieuwe features, waaronder Dark Mode, Zen Mode, eenvoudige bediening met één hand en meerdere opties voor het always-on display (AOD).

De OnePlus Nord 2 is er in twee kleuren, Blue Haze en Grey Sierra. Er is een model met 8 GB RAM en 128 GB opslagruimte voor 399 euro, en een uitvoering met 12 GB RAM en 256 GB ROM voor 499 euro.

