De Chinese smartphonemaker OnePlus heeft de 8T uitgebracht, de opvolger van de OnePlus 8-reeks en het nieuwe toptoestel van het merk. Opmerkelijk: er komt dit keer geen aparte Pro-versie van de smartphone.

De OnePlus 8T verschijnt ongeveer een half jaar na de 8 en 8 Pro, die we in april tegen het licht hielden in onze review. Dat er ditmaal geen 8T Pro wordt gelanceerd, komt volgens OnePlus-topman Pete Lau om de simpele reden dat de fabrikant 'niet wist wat er nog te verbeteren viel aan de 8 Pro', die vooralsnog gewoon te koop blijft.

Warp Charge

De 8T biedt wel de nodige nieuwigheden ten opzichte van zijn voorganger. Zo is er Warp Charge 65, een pijlsnelle technologie om de accu van 4.500mAh op te laden: één kwartier aan het stopcontact, en de telefoon kan er een volledige dag tegenaan, claimt de fabrikant. Opladen aan 65 Watt is geen evidentie in smartphoneland. Daarom beschikt de 8T over twaalf temperatuursensoren en een versleutelingschip in de oplader en kabel, om de laadtemperatuur bij piekvermogens op een comfortabel niveau te houden.

Het Fluid AMOLED-beeldscherm van de 8 Pro, met een verversingssnelheid van 120Hz, heeft nu ook zijn weg gevonden naar de 8T. De telefoon beschikt daarmee over een van de vloeiendste displays op de markt - iets wat vooral gamers zal aanspreken, maar wat zeker ook prettig(er) aan de ogen is tijdens alledaagse surftochten en Facebook-sessies.

Het scherm heeft een diagonaal van 6,55-inch, biedt FHD+ resolutie (2.400 x 1.080 pixels) en een piekhelderheid van 1.100 nits. Daardoor zou het ook in fel zonlicht nog goed afleesbaar moeten zijn, klinkt het bij OnePlus.

OnePlus 8T. © OnePlus

Quad-camerasysteem

De OnePlus 8T is verder voorzien van een quad-camerasysteem, bestaande uit een hoofdcamera van 48 megapixel met optische beeldstabilisatie, een 123° ultragroothoeklens van 16MP en speciale optiek voor macro- en monochroomopnames. Speciaal bij het filmen is de Video Portrait-modus, waarbij een vleugje kunstmatige intelligentie voor een realistisch ogend bokeh-effect zorgt (de onscherpe achtergrond bij portretten). OnePlus sleutelde ook aan de videostabilisatiesoftware, zodat trillingen van de handen en dergelijke nog beter worden opgevangen. Selfiecamera van dienst is een zogenaamde 'pinhole', een gaatje in de linker bovenhoek van het beeldscherm.

Onder de motorkap vinden we een Snapdragon 865-processor van Qualcomm die geflankeerd wordt door een Snapdragon X55 5G-modem voor supersnel mobiel internet. Het is dezelfde tandem als bij de OnePlus 8 en 8 Pro. Naast 5G-connectiviteit gooit de nieuwe smartphone ook ondersteuning voor de WiFi 6-standaard in de strijd.

En tot slot nog een primeurtje voor de nieuwe 8T: het is de eerste smartphone met Android 11 als besturingssysteem, de Pixel-toestellen van Google zelf uitgezonderd. Al wordt de gebruikerservaring voor een groot deel ook bepaald door OxygenOS 11, de grafische schil van OnePlus zelf die rond Android is gewikkeld.

Configuraties en prijzen

De OnePlus 8T is verkrijgbaar met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagcapaciteit voor 599 euro (in de kleuren Aquamarine Green en Lunar Silver). Er is ook een model met 12GB en 256GB, enkel in Aquamarine Green, dat voor 699 euro van eigenaar verwisselt.

De OnePlus 8T verschijnt ongeveer een half jaar na de 8 en 8 Pro, die we in april tegen het licht hielden in onze review. Dat er ditmaal geen 8T Pro wordt gelanceerd, komt volgens OnePlus-topman Pete Lau om de simpele reden dat de fabrikant 'niet wist wat er nog te verbeteren viel aan de 8 Pro', die vooralsnog gewoon te koop blijft.De 8T biedt wel de nodige nieuwigheden ten opzichte van zijn voorganger. Zo is er Warp Charge 65, een pijlsnelle technologie om de accu van 4.500mAh op te laden: één kwartier aan het stopcontact, en de telefoon kan er een volledige dag tegenaan, claimt de fabrikant. Opladen aan 65 Watt is geen evidentie in smartphoneland. Daarom beschikt de 8T over twaalf temperatuursensoren en een versleutelingschip in de oplader en kabel, om de laadtemperatuur bij piekvermogens op een comfortabel niveau te houden.Het Fluid AMOLED-beeldscherm van de 8 Pro, met een verversingssnelheid van 120Hz, heeft nu ook zijn weg gevonden naar de 8T. De telefoon beschikt daarmee over een van de vloeiendste displays op de markt - iets wat vooral gamers zal aanspreken, maar wat zeker ook prettig(er) aan de ogen is tijdens alledaagse surftochten en Facebook-sessies.Het scherm heeft een diagonaal van 6,55-inch, biedt FHD+ resolutie (2.400 x 1.080 pixels) en een piekhelderheid van 1.100 nits. Daardoor zou het ook in fel zonlicht nog goed afleesbaar moeten zijn, klinkt het bij OnePlus.De OnePlus 8T is verder voorzien van een quad-camerasysteem, bestaande uit een hoofdcamera van 48 megapixel met optische beeldstabilisatie, een 123° ultragroothoeklens van 16MP en speciale optiek voor macro- en monochroomopnames. Speciaal bij het filmen is de Video Portrait-modus, waarbij een vleugje kunstmatige intelligentie voor een realistisch ogend bokeh-effect zorgt (de onscherpe achtergrond bij portretten). OnePlus sleutelde ook aan de videostabilisatiesoftware, zodat trillingen van de handen en dergelijke nog beter worden opgevangen. Selfiecamera van dienst is een zogenaamde 'pinhole', een gaatje in de linker bovenhoek van het beeldscherm.Onder de motorkap vinden we een Snapdragon 865-processor van Qualcomm die geflankeerd wordt door een Snapdragon X55 5G-modem voor supersnel mobiel internet. Het is dezelfde tandem als bij de OnePlus 8 en 8 Pro. Naast 5G-connectiviteit gooit de nieuwe smartphone ook ondersteuning voor de WiFi 6-standaard in de strijd.En tot slot nog een primeurtje voor de nieuwe 8T: het is de eerste smartphone met Android 11 als besturingssysteem, de Pixel-toestellen van Google zelf uitgezonderd. Al wordt de gebruikerservaring voor een groot deel ook bepaald door OxygenOS 11, de grafische schil van OnePlus zelf die rond Android is gewikkeld.De OnePlus 8T is verkrijgbaar met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagcapaciteit voor 599 euro (in de kleuren Aquamarine Green en Lunar Silver). Er is ook een model met 12GB en 256GB, enkel in Aquamarine Green, dat voor 699 euro van eigenaar verwisselt.