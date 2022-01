Wie zat te azen op de nieuwste topsmartphone van OnePlus, zal nog even geduld moeten oefenen. De kersverse 10 Pro 5G met Android 12 verschijnt deze week eerst op de Chinese markt, en pas 'later in 2022' in Europa.

Blikvanger van de OnePlus 10 Pro is de tweede-generatie Hasselblad Camera for Mobile. Die optiek omvat drie achtercamera's, is in staat om opnames te maken in volledige 10-bits kleuren en ondersteunt de OnePlus Billion Color Solution: natuurlijke kleurkalibratie 'op meer dan een miljard kleuren'. Naast de hoofdcamera is er een telelens en een groothoeklens met een gezichtsveld van 150° en een nieuwe Fisheye-modus.

De 10 Pro is ook de eerste OnePlus-telefoon met een Movie Mode waarmee je tijdens het filmen de ISO-waarde, sluitertijd en witbalans kan aanpassen.

Onder de motorkap

De nieuwe smartphone wordt aangedreven door het Snapdragon 8 Generation 1 Mobile Platform dat ondersteuning krijgt van maximaal 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslag van het type UFS 3.1. Nog aan boord zijn een Qualcomm AI Engine (van de zevende generatie) en een Snapdragon X65, 's werelds eerste 10 Gigabit 5G Modem-RF oplossing.

Het beeldscherm dan: OnePlus rustte het toestel uit met een 6,7-inch QHD+ paneel dat verversingssnelheden van 1Hz tot 120 Hz aan kan - afhankelijk van de content. Volgens de fabrikant verbruikt het display daardoor minder stroom dan de 120Hz- en 90Hz-displays van andere smartphones. De nieuwe Dual Color Calibration-functie moet er dan weer voor zorgen dat het het scherm gekalibreerd is voor nauwkeurige kleurweergave op twee verschillende niveaus van helderheid: hoog en laag.

Snel opladen

Nog noemswaardig is 80W SuperVOOC Flash Charge, een technologie die de 5.000mAh batterij van deze OnePlus in slechts 32 minuten van 1 naar 100 procent kan brengen. Het toestel ondersteunt ook 50W AirVOOC Wireless Flash Charge, waarmee het toestel in 47 minuten volledig wordt opgeladen. Een 80W-oplaaddock en USB-C kabel worden meegeleverd.

De OnePlus 10 Pro wordt uitgebracht in de kleuren Volcanic Black en Emerald Forest. Over de prijs en beschikbaarheid in Europa heeft de fabrikant nog geen details bekendgemaakt.

