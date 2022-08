Met de 10T 5G houdt OnePlus deze week zijn nieuwe premium smartphone boven de doopvont. Gelijktijdig lost het technologiemerk ook een nieuwe versie van zijn mobiele besturingssysteem OxygenOS, nummer 13 intussen.

Grootste blikvangers op de OnePlus 10T 5G zijn ontegenzeggelijk de grote lenzen aan de achterzijde. Het betreft een drievoudig camerasysteem dat wordt aangevoerd door een 50-megapixelcamera (Sony IMX766-sensor) met optische beeldstabilisatie, Nightscape 2.0-functionaliteit voor nachtopnames en verbeterde HDR-prestaties. De hoofdcamera wordt geflankeerd door een groothoeklens en macrocamera. Een krachtige flits maakt het camera-eiland compleet.

'Vlotter multitasken'

Krachtbron van dienst is het Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform, dat volgens OnePlus in toom wordt gehouden door 'het meest geavanceerde en krachtigste koelsysteem ooit in een OnePlus-smartphone'. Dat moet ervoor zorgen dat de gebruiker op het 6,7-inch grote display vlotter kan multitasken en alledaagse handelingen kan uitvoeren.

Opvallend is verder de 150W SUPERVOOC Endurance Edition-technologie. Dit oplaadsysteem zorgt volgens de fabrikant voor een dag lang stroom na slechts tien minuten opladen, terwijl volledig opladen (van één naar honderd procent) amper negentien minuten in beslag neemt. De accu zelf heeft een capaciteit van 4.800mAh en komt met een Battery Health Engine die de levensduur zou verlengen.

Prijzen en beschikbaarheid

De OnePlus 10T 5G is vanaf 25 augustus beschikbaar in de kleuren Moonstone Black en Jade Green. Prijzen gaan van 699 euro voor de versie met 8GB werkheugen/128GB opslag tot 799 euro voor het model met 16GB/256GB. Het toestel komt nog met OxygenOS 12.1, maar zal later de update naar de gloednieuwe versie 13 ontvangen.

Binnenkort mag je van Data News een review van de OnePlus 10T 5G verwachten.

