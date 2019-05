Wat goed is, blijft. Wat beter kan, wordt beter. Met dat in het achterhoofd stelt OnePlus haar nummer 7 en 7 Pro voor, met gebogen schermrand en onzichtbare frontcamera.

Alle snufjes waar andere spelers een half jaar geleden mee uitpakten, maar dan een pak goedkoper. Dat was de samenvatting van onze review van de OnePlus 6T die in november uitkwam. Die leuze gaat nog steeds op, maar niet helemaal. Want OnePlus is intussen ook 'de eerste' met iets.

...