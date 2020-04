OnePlus voert momenteel een ontslagronde uit. In sommige Europese landen worden teams verkleind of helemaal stopgezet. Voor België is er geen impact.

Engadget meldt dat de lokale kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland tot tachtig procent krimpen waardoor in sommige landen nog drie mensen actief zijn. Vorige zomer zou al hetzelfde zijn gebeurd in Spanje en Italië, waarna die teams volledig werden afgestoten.

OnePlus, dat recent nog haar OnePlus 8 uitbracht, spreekt zelf tegenover Engadget van een "normale herstructurering" waarbij het bedrijf wil focussen op haar belangrijkste markten. Wel zegt het bedrijf dat er ook aanwervingen komen in sommige regio's, al is het onduidelijk om hoeveel mensen het gaat. Later volgde een blogpost van Tuomas Lampen, hoofd strategie van OnePlus voor Europa. Hij spreekt van 20 ontslagen in Europa. OnePlus had tot daarvoor zo'n tweeduizend werknemers wereldwijd.

België, Nederland, Denemarken en Finland worden niet getroffen door de herstructurering. Een verklaring daarvoor is dat het merk het meest potentieel ziet in die markten. Al moeten we opmerken dat het in België slechts om een handvol medewerkers gaat.

Een bron van Engadget zegt tot slot dat het bedrijf haar Europees hoofdkwartier zou verhuizen van Londen naar Helsinki, waarbij sommigen de vraag kregen om mee te verhuizen.

Engadget meldt dat de lokale kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland tot tachtig procent krimpen waardoor in sommige landen nog drie mensen actief zijn. Vorige zomer zou al hetzelfde zijn gebeurd in Spanje en Italië, waarna die teams volledig werden afgestoten.OnePlus, dat recent nog haar OnePlus 8 uitbracht, spreekt zelf tegenover Engadget van een "normale herstructurering" waarbij het bedrijf wil focussen op haar belangrijkste markten. Wel zegt het bedrijf dat er ook aanwervingen komen in sommige regio's, al is het onduidelijk om hoeveel mensen het gaat. Later volgde een blogpost van Tuomas Lampen, hoofd strategie van OnePlus voor Europa. Hij spreekt van 20 ontslagen in Europa. OnePlus had tot daarvoor zo'n tweeduizend werknemers wereldwijd.België, Nederland, Denemarken en Finland worden niet getroffen door de herstructurering. Een verklaring daarvoor is dat het merk het meest potentieel ziet in die markten. Al moeten we opmerken dat het in België slechts om een handvol medewerkers gaat.Een bron van Engadget zegt tot slot dat het bedrijf haar Europees hoofdkwartier zou verhuizen van Londen naar Helsinki, waarbij sommigen de vraag kregen om mee te verhuizen.