Met een ietwat afgeslankte versie van de Nord, nu een klein jaar op de markt, mikt OnePlus niet zozeer op millennials en de eigen community, maar op een voor het Chinese bedrijf 'nieuwe doelgroep' van 18- tot 45-jarigen. De Nord CE is er vanaf 299 euro.

De letters CE in de naam van de nieuwste Nord staan voor Core Edition. Dat betekent in dit geval een smartphone zonder al te veel poespas voor een scherpere prijs. Ter vergelijking: de Nord 5G uit 2020, die overigens gewoon verkrijgbaar blijft, kost met een vanafprijs van 399 euro exact honderd euro meer dan de nieuwste telg.

Drievoudig camerasysteem

Toch lijken er maar weinig zaken waar OnePlus op beknibbeld heeft. Zo is de Nord CE uitgerust met een 6,43-inch Full HD+ AMOLED-display met een verversingssnelheid van 90Hz, laadt het toestel dankzij de Warp Charge 30T Plus-technologie pijlsnel op en is er ook 5G aan boord. Daarnaast is er een drievoudig camerasysteem, met een 64-megapixel hoofdcamera, een ultrabreedhoeklens van 119° en een monochroomcamera voor filters en zwartwitopnames.

Andere specificaties zijn de batterijcapaciteit van 4.500mAh, de Qualcomm Snapdragon 750G-chipset en het op Android 11-gebaseerde besturingssysteem OxygenOS 11.

De Nord CE is vanaf 21 juli verkrijgbaar in drie kleuren (Charcoal Ink, Silver Ray en Blue Void) en drie verschillende configuraties. Prijzen beginnen bij 299 euro voor het model met 6GB RAM en 128GB opslag en gaan tot 399 euro voor de topuitvoering met 12GB RAM en 256GB opslagcapaciteit.

De letters CE in de naam van de nieuwste Nord staan voor Core Edition. Dat betekent in dit geval een smartphone zonder al te veel poespas voor een scherpere prijs. Ter vergelijking: de Nord 5G uit 2020, die overigens gewoon verkrijgbaar blijft, kost met een vanafprijs van 399 euro exact honderd euro meer dan de nieuwste telg.Toch lijken er maar weinig zaken waar OnePlus op beknibbeld heeft. Zo is de Nord CE uitgerust met een 6,43-inch Full HD+ AMOLED-display met een verversingssnelheid van 90Hz, laadt het toestel dankzij de Warp Charge 30T Plus-technologie pijlsnel op en is er ook 5G aan boord. Daarnaast is er een drievoudig camerasysteem, met een 64-megapixel hoofdcamera, een ultrabreedhoeklens van 119° en een monochroomcamera voor filters en zwartwitopnames. Andere specificaties zijn de batterijcapaciteit van 4.500mAh, de Qualcomm Snapdragon 750G-chipset en het op Android 11-gebaseerde besturingssysteem OxygenOS 11.De Nord CE is vanaf 21 juli verkrijgbaar in drie kleuren (Charcoal Ink, Silver Ray en Blue Void) en drie verschillende configuraties. Prijzen beginnen bij 299 euro voor het model met 6GB RAM en 128GB opslag en gaan tot 399 euro voor de topuitvoering met 12GB RAM en 256GB opslagcapaciteit.