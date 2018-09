OnePlus wil tv's maken

CEO Pete Lau kondigt aan dat zijn bedrijf na vijf jaar in de smartphonemarkt, met acht toestellen op de markt, nadenkt over een verbreding. Daarom wil zijn bedrijf met OnePlus TV komen. "We geloven dat je tv het potentieel heeft om zoveel meer te zijn dan waar je je favoriete shows bekijkt."

Details over de (smart) tv zijn er nog niet. Meer nog, het bedrijf vraagt fans om zelf een naam te suggereren voor 17 oktober.

OnePlus wist vijf jaar gelede flink wat potten te breken met de OnePlus One, een smartphone die kon concurreren met wat Apple, Samsung, Huawei en anderen op dat moment hadden, maar aan een veel lagere prijs.

In de jaren nadien wist het bedrijf met nieuwe modellen, zoals de recente OnePlus 6 telkens bij te benen qua specificaties. De prijs steeg, maar OnePlus bleef relatief goedkope toestellen maken ten opzichte van de topmodellen van andere merken. Velen verwachten nu hetzelfde voor televisietoestellen.

Hoewel Pete Lau vaag blijft, benadrukt hij wel dat 5G en AI de komende jaren voor een breder spectrum zorgen. Hij ziet daarbij vier omgevingen: Thuis, werk, het dagelijks pendelen en 'on-the-move'. De tv past duidelijk bij de thuisomgeving. Maar hoewel hij niets concreets aankondigt, suggereert hij zo wel dat OnePlus de komende jaren ook andere technologieproducten op de markt zal brengen.