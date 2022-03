Het Nederlandse OneWelcome breidt uit in België met de overname van haar Leuvense sectorgenoot. Beiden specialiseren zich in toegangsbeheer.

Scaled Access bestaat uit 12 mensen en legt zich onder meer toe op de app Externalized Autorization, een toepassing rond identity & access management (IAM). Hoeveel OneWelcome betaalt voor de overname wordt niet gecommuniceerd.

OneWelcome is een Nederlands bedrijf dat verdervloeit uit de fusie van iWelcome en Onegini een half jaar geleden. Het bedrijf wordt geleid door Danny de Vreeze en telt zo'n 120 mensen verspreid over Nederland, België, Polen en Roemenië. Het bedrijf wil met de overname haar specialisatie rond fijnmazig policygebaseerde toegang uitbreiden.

'Het moment is daar om Scaled Access onder te brengen bij een grotere tech speler', zegt Ward Duchamps, CEO van Scaled Access. 'OneWelcome geeft een optimaal kader om ons platform verder te ontwikkelen. Als VP Strategic Partners bouw ik voort op de succesformule van OneWelcome. Daarbij willen we de markt vooruit zijn met de integratie van gedistribueerde identiteit en 'Verifiable Credentials' in de user journey.'

De bedoeling is om na de overname de Leuvense afdeling verder uit te breiden als engineering unit en kenniscentrum.

