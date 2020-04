Een online aankoop afrekenen met maaltijd- of ecocheques kan al, maar blijft toch nog vrij beperkt. Wellicht komt daar spoedig verandering in, nu betaaldienstenleverancier Mollie als eerste in ons land een partnerschap heeft afgesloten met twee grote uitgevers van dergelijke cheques: Sodexo en Monizze.

Verschillende bedrijven hebben intussen te kennen gegeven dat zij de betaalmethode in hun webshop zullen integreren. Het gaat onder meer om Neuhaus, Hopr, DPG Media, Mediahuis, Game Media en Zelfbouwmarkt. Daarnaast zouden nog heel wat andere ondernemingen hun interesse hebben laten blijken, meldt betaaldienstenleverancier Mollie woensdag.

Tot 2016 werden maaltijdcheques in ons land op papier uitgegeven, maar sindsdien zijn die vervangen door een betaalkaart. Sinds kort gebeurde hetzelfde met de ecocheques. De klant kan met die kaart op veel plaatsen in de winkel betalen, maar voor zijn aankopen op het internet was dat minder gebruikelijk. Mollie hoopt nu, dankzij het akkoord met Sodexo en Monizze, voor een boost te zorgen.

Duw in de rug

De drie bedrijven hopen hiermee ook de Belgische economie een duw in de rug te geven, want maaltijd- en ecocheques kunnen uitsluitend in België gebruikt worden. Door de uitbraak van het coronavirus en de opgelegde quarantainemaatregelen, groeit de Belgische e-commerce exponentieel.

De cheques zullen online overigens enkel gebruikt kunnen worden voor voeding en niet-alcoholische drank enerzijds, en voor milieuvriendelijke aankopen anderzijds.

