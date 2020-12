Het online buurtnetwerk Hoplr heeft er een recordjaar opzitten. Tijdens de eerste lockdown ­verdrievoudigde het aantal ­berichten op het platform. ­Intussen is de kaap van 520.000 ­gebruikers ­gehaald.

"Hoplr werd overspoeld met solidariteit, ­­hart­verwarmende boodschappen en acties", zegt medeoprichter Jennick ­Scheerlinck in Gazet van Antwerpen.

Sinds de coronacrisis in ons land uitbrak en we eind maart gezamenlijk in lockdown gingen, moest de bevolking terugvallen op wijk, buurt en buren. Dat heeft het buurtnetwerk Hoplr geen windeieren gelegd. In de eerste twee weken van de eerste lockdown verdrievoudigde het aantal berichten op het onlineplatform en werden er 15.000 solidariteitsacties opgezet. In maart en april van dit jaar kwamen er 63.000 ­gebruikers bij, waardoor de kaap van een half miljoen leden werd gehaald (520.000).

"Die verhoogde activiteit zet zich tot op vandaag door", zegt Jennick Scheerlinck, medeoprichter en zaakvoerder van Hoplr aan de krant. "Hoplr is een gratis en besloten sociaal netwerk voor buurten dat focust op sociale interacties tussen buren. Ons hoofddoel was om buren met elkaar in contact te brengen, fysiek. Van online verbinden naar offline ontmoeten. Nu dat niet meer kan, zien we dat buren digitaal met elkaar in contact treden. In de vele duizenden kerstboodschappen die de laatste dagen zijn gepost, merken we dat veel mensen daar echt veel aan gehad hebben."

