Het coronavirus heeft de onlineverkoop wereldwijd een flinke duw in de rug gegeven. Het aandeel van de e-commerce in de totale verkoop steeg vorig jaar van 16 naar 19 procent, zegt UNCTAD, de Conferentie voor Handel en Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

De 'spectaculaire groei' kwam er tegen de achtergrond van bewegingsbeperkende maatregelen om de coronapandemie in te dijken. De VN-organisatie baseert zich op gegevens over de e-commerce in zeven grote landen (Australië, Canada, China, Singapore, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zuid-Korea). In die landen steeg de onlineverkoop met 22,4 procent tot 2.496 miljard dollar. Een jaar eerder was er een toename met 15,1 procent.

Alibaba bovenaan de lijst

De dertien grootste onlineplatforms boekten volgens het rapport samen een omzet van 2.900 miljard dollar (2.400 miljard euro), ruim een vijfde meer dan in 2019. Het Chinese platform Alibaba staat helemaal bovenaan (met 1.145 miljard dollar omzet), gevolgd door het Amerikaanse Amazon (575 miljard dollar). De stijger van het jaar is het Canadese Shopify, dat zijn omzet bijna zag verdubbelen tot 120 miljard dollar en naar de vijfde plek springt. Platforms die mikken op reizen, zoals Expedia, Booking en Airbnb, zagen de omzet dan weer stevig dalen.

UNCTAD wijst erop dat de e-commerce voor het grootste deel (82 procent van de totale omzet) gerealiseerd wordt door transacties tussen bedrijven onderling. De verkoop aan consumenten (B2C) vertegenwoordigt maar een klein deel van de onlineverkoop. In 2019 ging het om 4,9 miljard dollar op een totale omzet uit e-commerce van 26.700 miljard dollar (ruim 22.000 miljard euro).

