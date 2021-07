De absolute CO2-emmissie van Amazon is met een vijfde gestegen tot 60 miljoen ton. Het Amerikaanse bedrijf stelt in zijn pas verschenen duurzaamheidsrapport dat de opmars van online shoppen tijdens de coronapandemie, de duurzaamheidsdoelstellingen in de weg zaten.

De cijfers van de retailgigant werden vrijgegeven in het 2020 Duurzaamheidsrapport dat een beeld schetst van de vorderingen die het bedrijf heeft gemaakt om tegen 2040 CO2-neutraal te zijn.

De goede cijfers die het bedrijf kan voorleggen wat betreft inspanningen op vlak van schone energie, de overschakeling naar een elektrisch autopark en de bevordering van energie-efficiëntie in alle afdelingen van het bedrijf worden teniet gedaan door de zakelijke groei van Amazon tijdens de coronacrisis. Door de lockdownmaatregelen moesten winkels immers wereldwijd de deuren sluiten en schakelden consumenten massaal over op online shoppen.

Grotere voetafdruk dan meeste landen

De cijfers laten zien dat de ecologische voetafdruk van Amazon, dat eind 2020 1,3 miljoen mensen tewerkstelde, groter was dan die van de meeste landen ter wereld. De voetafdruk was bijvoorbeeld even groot als die van heel Ierland in 2018.

Het rapport stelt dat het 'enige jaren' zal duren tot de gemaakte inspanningen om CO2-neutraal te worden, zichtbaar zullen zijn in de cijfers. 'We doen verder met onze investeringen om de CO2-reductie op te schalen zodat we CO2-neutraliteit kunnen bereiken in 2040. Uiteindelijk willen we een punt bereiken waarop de absolute uitstoot van onze business zal dalen terwijl we als bedrijf toch blijven groeien', stellen de auteurs van het rapport.

De grote ecologische voetafdruk weerspiegelt dan weliswaar de groei van Amazon tijdens de pandemie, toch stelt het bedrijf dat alle eerdere inspanningen om te vergroenen ook een verschil hebben gemaakt op het uiteindelijke resultaat. Eind 2020 was 65 procent van de energie die werd verbruikt afkomstig uit duurzame bron, wat maakt dat ze volgens hen op schema zitten wat betreft de omschakeling naar 100 procent schone energie tegen 2025.

Amazon beweert dat het de grootste zakelijke inkoper is van duurzame energie uit wind en zon wereldwijd.

Groenere vloot

Om zijn vloot te vergroenen werden vorig jaar ook 100.000 elektrische wagens aangekocht en verder sloot Amazon een deal met Mercedes-Benz over de aankoop van 1800 bestelwagens voor Europa en de aanschaf van 10.000 elektrische twee-, drie en vierwielers voor leveringen en transport van goederen in India.

In de bijlagen bij het rapport spreekt het bedrijf ook over een aantal klimaatgerelateerde risico's zoals schade die extreem weer kan toebrengen aan gebouwen, bezorgdiensten, infrastructuur en verkoop, verhoogde verzekeringspremies op de gebouwen naarmate overstromingen vaker voorkomen, toenemende gezondheidsrisico's voor werknemers veroorzaakt door luchtverontreiniging, en stijgende kosten voor koeling van datacenters naarmate de temperaturen oplopen en de beschikbaarheid van water afneemt.

Naast de fysieke risico's erkent het rapport ook dat het bedrijf rekening moet houden met een 'transitierisico': strengere klimaatregels en een wijziging in consumentengedrag kunnen een snellere overgang naar een CO2-arme economie vereisen, stelt het rapport.

