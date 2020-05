Er hebben zich intussen meer dan 500 ondernemers en experten geregistreerd voor Veerkracht, het online netwerkevenement dat dinsdag georganiseerd wordt door Conversation Starter en Startups.be & Scale-Ups.eu. Het event, bedoeld om de 'online business te boosten', zal ook worden bijgewoond door minister van Financiën De Croo.

Door het coronavirus zijn de voorbije weken al talloze netwerkevenementen en business meetings geschrapt of uitgesteld. 'Klanten zetten steeds vaker de samenwerking on hold of willen niet meteen bijtekenen. Het is ook moeilijker om aan prospectie en sales te doen zonder live ontmoetingen', zegt Bruno Vandegehuchte van Startups.be & Scale-Ups.eu, een van de initiatiefnemers van Veerkracht.

'Helft zit zonder cash tegen september'

Zijn organisatie stelde verder vast dat de helft van de aangesloten start-ups tussen nu en september zonder cash zal vallen. 'Het was dus een no-brainer om mee onze schouders onder Veerkracht te zetten.' Voor het online netwerkevenement, dat morgen plaatsvindt van 16u00 tot 18u30, wordt een beroep gedaan op de webapplicatie van Conversation Starter. Oprichter Rutger Bevers daarover: 'De technologie om gebruikers via algoritmes te vertellen wie ze zouden moeten ontmoeten, die hadden we al. Maar door de coronacrisis zagen we de opportuniteit om ook videocalls in te bouwen in onze applicatie'.

Deelnemers aan Veerkracht zijn onder meer Agoria, StartIt @KBC, Imec.istart, Belcham, Voka, PMV, VITO, Flanders DC en EY. Ook minister van Financiën Alexander De Croo is virtueel van de partij. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich via deze website gratis inschrijven voor het netwerkevent.

Door het coronavirus zijn de voorbije weken al talloze netwerkevenementen en business meetings geschrapt of uitgesteld. 'Klanten zetten steeds vaker de samenwerking on hold of willen niet meteen bijtekenen. Het is ook moeilijker om aan prospectie en sales te doen zonder live ontmoetingen', zegt Bruno Vandegehuchte van Startups.be & Scale-Ups.eu, een van de initiatiefnemers van Veerkracht.Zijn organisatie stelde verder vast dat de helft van de aangesloten start-ups tussen nu en september zonder cash zal vallen. 'Het was dus een no-brainer om mee onze schouders onder Veerkracht te zetten.' Voor het online netwerkevenement, dat morgen plaatsvindt van 16u00 tot 18u30, wordt een beroep gedaan op de webapplicatie van Conversation Starter. Oprichter Rutger Bevers daarover: 'De technologie om gebruikers via algoritmes te vertellen wie ze zouden moeten ontmoeten, die hadden we al. Maar door de coronacrisis zagen we de opportuniteit om ook videocalls in te bouwen in onze applicatie'.Deelnemers aan Veerkracht zijn onder meer Agoria, StartIt @KBC, Imec.istart, Belcham, Voka, PMV, VITO, Flanders DC en EY. Ook minister van Financiën Alexander De Croo is virtueel van de partij. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich via deze website gratis inschrijven voor het netwerkevent.