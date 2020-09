MySkillCamp, een Belgische scale-up in de EduTech-sector, heeft succesvol een nieuwe financieringsronde afgerond waarmee 2,1 miljoen euro is binnengehaald. Het bedrijf verwelkomde twee nieuwe aandeelhouders aan boord - de investeringsfondsen Inventures II en Conviction.

Met de financieringsronde wil MySkillCamp vooral inzetten op een versterking van het dienstenaanbod en een versnelde internationale uitbreiding. De specialist in learning experience platfoms (LXP's) stelt bedrijven in staat om snel hun eigen e-learning-infrastructuur op poten te zetten, om vervolgens tal van trainingen beschikbaar te maken voor hun personeel.

300.000 online cursussen

Het aanbod van MySkillCamp omvat momenteel al meer dan 300.000 online cursussen in 18 talen, ontwikkeld door verschillende publishers. Tot de klanten behoren heel wat grote bedrijven, zoals Thalys, Sodexo en Decathlon.

Bij de jongste financieringsronde kon de scale-up rekenen op de steun van bestaande aandeelhouders als Leansquare en Seederfund, een aantal private investeerders en de twee eerdergenoemde investeringsfondsen: het Belgische Inventures II en het Britse Conviction.

MySkillCamp is reeds actief in België en Frankrijk, maar heeft nu ook zijn zinnen gezet op Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. De komende vijftien maanden zullen daarvoor niet minder dan dertig nieuwe medewerkers worden aangetrokken.

