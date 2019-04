Wie dat wil, kan sinds donderdag een gezondheidsanalyse laten uitvoeren op de website emma.health. Een online screeningsplatform dat met de hulp van huisartsen is ontwikkeld om de kans op chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes of kanker te voorspellen. Onafhankelijk ziekenfonds Partena wil op die manier Vlamingen aanmoedigen om gezonder te leven.

Gebruikers vullen een uitgebreide vragenlijst in, die door middel van algoritmen wordt vertaald naar een medisch erkende risicoanalyse. Die voorspelt de kans op kanker, hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes, longziekten en mentale veerkracht. Partena beklemtoont dat het niet gaat om "de zoveelste app of een vrijblijvend online testje." Het platform is geregistreerd als een gecertificeerd CE klasse 1 medisch hulpmiddel.

Emma.health kan de informatie ter beschikking stellen van een huisarts, zodat gebruikers de resultaten samen met de huisarts kunnen bespreken. Het nieuwe instrument kan op die manier bijdragen aan een beter preventiebeleid. In Westerse landen gaat tot 75 procent van de uitgaven van de gezondheidszorg naar chronische aandoeningen, die vaak te vermijden zijn, maar slechts 3 procent van het budget gaat naar preventie, aldus Partena.

Het ziekenfonds verwijst naar de zware kost die chronische aandoeningen betekenen voor de gezondheidszorguitgaven. Zeventig tot 90 procent van die gezondheidsproblemen is bovendien te vermijden door te kiezen voor een gezonde levensstijl. "We hebben niet alles in eigen handen", zegt Lynn Pellens, expert gezondheidspromotie van Partena. "Maar we kunnen er wel veel aan bijdragen."

Emma.health is gratis voor wie zich de komende twee maanden inschrijft.